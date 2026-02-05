俄烏戰爭｜俄和談要求烏軍撤出頓巴斯　烏主張凍結衝突

烏克蘭、俄羅斯及美國談判代表將於4日齊聚阿拉伯聯合酋長國首都阿布扎比，進行第二輪的和平談判，尋求結束已持續四年的俄烏戰爭。據悉此次會談焦點會集中在烏克蘭東部領土的歸屬問題上，這被視為達成協議的主要障礙。 自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，雙方已進行多輪外交協商，但均未能就終止這場二次世界大戰以來歐洲最致命衝突的條件達成共識。莫斯科方面堅持要求基輔必須從頓巴斯（Donbas）地區的大片領土撤軍，以作為任何協議的前提條件。

有大量礦產和能源資源 俄方立場明確，要求國際社會承認其在入侵期間佔領的土地歸屬俄羅斯。這項要求與基輔的立場形成鮮明對比，烏克蘭方面主張應沿現有前線凍結衝突，並拒絕單方面撤軍的提議。 東烏地區豐富的自然資源成為談判中的關鍵因素。頓巴斯地區擁有大量礦產和能源資源，使其在戰略和經濟上具有重要價值。俄羅斯要求烏克蘭從這些資源豐富的防禦城市撤軍，這不僅關乎領土控制，更涉及未來區域經濟發展的主導權。