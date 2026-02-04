日本東京24小時托兒所　男員工被揭曾褻玩數十男童

日本東京一間24小時照顧托兒所發生職員長期褻玩兒童案件，一名40歲的托兒所照顧員的男子木村正章被拘捕，他被指在未經同意下猥玩數十名男童。
日本警視廳今日（4日）公布，拘捕新宿區一間私立認可托兒中心的照顧員木村正章。他被指控在2024年1月5日晚至1月6日凌晨，在長野縣立科町一個住宿設施，擔當學童照顧的支援人員期間，闖入一名正在睡覺的小學生房間，並觸摸其下體。警察又表示，懷疑木村在長達4年的時間內，多次實施猥褻行為，事件直到去年10月，另一名男童的家長向有關機構舉報才得以曝光，並在同月被停職。警察又在木村的手機內發現有多達約1,200張的色情圖片，當中有約360張屬於兒童色情圖片。
有關的托兒中心是獲得認可的24小時托兒機構，而且經常在媒體上報道，接收出生43日大以後的兒童。會使用有關中心服務的多數是醫護人員、公務員或是食肆工作的人士。有家長對於疑犯表示：「他是一位開朗友善的老師，總是面帶微笑地和我們打招呼。」而另一位曾將孩子送到有關托兒所的女士表示震驚：「即使畢業後，還會帶我的孩子去遊樂園和健康中心。這簡直難以置信，我感到非常震驚。」而托兒所的負責人表示會調查事件，並會嚴肅處理。據警察表示，在事件後已收到托兒所內數十名男童提出性侵犯投訴，當中多名兒童表示疑犯曾觸摸他們，不過木村自己就否認指控，警察表示在進行詳細調查。