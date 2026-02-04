日本東京24小時托兒所　男員工被揭曾褻玩數十男童

日本東京一間24小時照顧托兒所發生職員長期褻玩兒童案件，一名40歲的托兒所照顧員的男子木村正章被拘捕，他被指在未經同意下猥玩數十名男童。

日本警視廳今日（4日）公布，拘捕新宿區一間私立認可托兒中心的照顧員木村正章。他被指控在2024年1月5日晚至1月6日凌晨，在長野縣立科町一個住宿設施，擔當學童照顧的支援人員期間，闖入一名正在睡覺的小學生房間，並觸摸其下體。警察又表示，懷疑木村在長達4年的時間內，多次實施猥褻行為，事件直到去年10月，另一名男童的家長向有關機構舉報才得以曝光，並在同月被停職。警察又在木村的手機內發現有多達約1,200張的色情圖片，當中有約360張屬於兒童色情圖片。