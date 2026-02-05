特朗普遭追問愛潑斯坦案　嬲爆怒斥CNN記者：未見妳笑過

美國司法部近日公布最後一批與已故性犯罪富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關的檔案，涉及多名政商名流。曾與愛潑斯坦關係密切的總統特朗普堅稱，最新檔案已還他清白並呼籲各界放下。面對《CNN》記者不斷追問愛潑斯坦案，特朗普更爆氣攻擊對方是「最糟糕的記者」。 根據《衛報》，這場交鋒發生在白宮橢圓形辦公室內，一場特朗普欲宣傳自己和共和黨的場合。特朗普試圖將愛潑斯坦檔案披露的內容聚焦在對民主黨不利時，《CNN》記者柯林斯（Kaitlan Collins）指出，檔案也揭示了特朗普的盟友包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與愛潑斯坦有著密切關係。

「否則會有重大頭條新聞」 對於柯林斯提到盧特尼克與馬斯克，特朗普不屑地聳了聳肩稱，雖然他沒有讀過他們與愛潑斯坦的友好往來的電郵：「我相信他們沒問題，否則會有重大頭條新聞。」 當柯林斯接着稱，許多愛潑斯坦案的受害女性對司法部處理文件的方式「不滿」，包括證人訪談完全被塗黑。特朗普試圖結束討論說：「除了這確實是愛潑斯坦和其他人針對我的一場陰謀之外，並沒有任何關於我的事。但我認為現在是這個國家開始談論其他一些事的時候了，例如健保或人們關心的議題。」

難怪《CNN》沒收視率 不過，柯林斯繼續追問特朗普對那些「感覺沒有得到正義的人」會說甚麼時，這位美國總統態度轉為惱火，並發起人身攻擊。特朗普批評記者：「妳很糟糕，妳是最糟糕的記者，難怪《CNN》沒收視率。」他又稱：「我認識妳十年了。我不認為我見過妳臉上有過微笑。」 當柯林斯插話道：「總統先生，我在問您關於愛潑斯坦虐待受害者的問題。」特朗普則無視繼續說：「妳知道妳為甚麼不微笑嗎？因為妳知道妳沒有說實話。妳是非常不誠實的組織，他們應該為妳感到羞恥。」