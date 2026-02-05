美伊談判會場改往阿曼 伊朗無人機飛近美航母遭擊落

美國與伊朗的會談預期周五舉行，但伊朗要求將地點從土耳其改為阿曼，稱想會談延續在中東區內舉行，且劃下紅線只談核問題，不談伊朗的彈道導彈計劃。正當美伊兩國同意談判時，雙方在伊朗附近水域發生摩擦。美軍稱，伊朗一架無人機周二在阿拉伯海挑釁地飛向航空母艦林肯號，遭美方擊落。另有插美國旗油輪駛經霍爾木茲海峽時，遭伊朗革命衛隊船隻及一架伊朗無人機逼近，且威脅登船。

美媒報道，伊朗革命衛隊炮艇趨近插美國旗的油輪，並透過無線電勒令油輪船長關掉引擎，他們準備登船。該油輪未有理會並加速繼續前進，之後在美軍船艦護航下離開。船公司強調，他們未有進入伊朗水域。美軍中央司令部確認事件，指兩艘伊朗革命衛隊船隻及一架伊朗無人機高速駛向有關油輪，威脅登船及充公它。美軍立即派驅逐艦到場，在美國空軍防空支援下為油輪護航。油輪繼續駛往目的地中東國家巴林。霍爾木茲海峽是全球石油及液態天然氣重要運送航道，過去也曾發生對峙事件。