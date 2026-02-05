美國《華盛頓郵報》裁員三分之一人手　員工：一場血洗

一名不願具名的原工形容這次裁員為「一場血洗」（bloodbath），根據多名記者在X的發文，被裁人員包括長期報道亞馬遜的記者歐唐諾文（Caroline O'Donovan）、埃及開羅分社主任帕克（Claire Parker），以及整個中東採訪團隊與編輯。

《路透社》引述《華盛頓郵報》發言人證實，裁員人數約佔全體員工三分之一，執行總編輯莫瑞（Matt Murray）在電話會議中向員工說明裁員決定，受衝擊部門包括國際、編輯、都會與體育等多個新聞部門。

多次調整人力架構

貝佐斯於2013年以2.5億美元（約19.5億港元），從葛理翰家族手中收購《華盛頓郵報》，他當時曾承諾，將維持報紙的新聞傳統，且不會介入日常編務運作，但也坦言，「未來幾年勢必會出現改變」。

事實上，《華郵》近年已多次調整人力架構，2023年在虧損約1億美元（約7.81億港元）的情況下，向全體員工提供自願離職方案，2024年也進行多項業務調整。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章