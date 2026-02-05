日本法院裁定麻原彰晃女兒勝訴　政府須交還骨灰

日本東京地鐵沙林毒氣襲擊案的組織，奧姆真理教的前「教主」麻原彰晃在2018年被執行死刑後，其二女一直要求政府交還其骨灰及頭髮，東京高等法院在今日（5日）裁定政府繼續保留麻原彰晃骨灰缺乏依賴，因此要向女兒交還。

麻原彰晃創立的奧姆真理教雖然已經被解散，但仍有多個的繼承分支組織。日本政府表示他們在2018年7月執行死刑後，已將其遺體火化，基於公共安全風險，擔心麻原彰晃的骨灰及頭髮落入這些後繼組織，會造成危險，因此一直由國家保管。在2024年3月的初審中，地方法院已裁定政府有關於公眾安全的危險缺乏證據，認為只是一種抽象的可能性，故此裁定其二女只是為悼念父親，政府理應歸還。