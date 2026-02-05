國際分析｜美俄核武「最後約束」今失效 軍備競賽恐加劇 美俄核力量幾年內倍翻？

美國和俄羅斯之間的《新削減戰略武器條約》(New START)周四(5日)失效，它是2019年美俄《中導條約》失效後，美俄間唯一的軍控條約，其失效代表逾50年來美俄首次在長程戰略核武庫上，不受任何限制。美俄關係惡化以及美國對「威脅」的認知出現變化，是該條約難以為繼的重要原因。國際社會普遍擔憂該條約的終止，恐將引發美俄新一輪核軍備競賽，威脅全球戰略穩定。 何謂《新削減戰略武器條約》 美俄《新削減戰略武器條約》旨在限制兩國戰略核武器的數量。該條約於2010年，由時任美國總統奧巴馬及時任俄羅斯總統梅德韋傑夫簽署，2011年2月5日正式生效。條約原定有效期10年，締約方可以選擇延長最多5年。2021年，兩國協商延長條約至2026年2月5日。

該條約限制美俄部署的核彈頭及載具數量，規定雙方部署的戰略核彈頭數量不得超過1,550枚；部署的洲際彈道導彈、潛射彈道導彈及配備核武器的重型轟炸機，不得超過700件；部署和未部署的洲際彈道導彈及潛射彈道導彈發射裝置，以及重型轟炸機數量，不得超過800件。該條約僅限制「部署的」核彈頭與載具數量，美俄兩國庫存及儲備的整體核武庫規模，則未受約束。 根據美國國務院網站聲明，在2018年2月5日前，美俄均滿足條約規定的核心限制，並在此後保持或低於相關水平。除數量限制外，該條約亦設立了核查機制，包括現場核查、數據交換以及政府間就導彈試射和核力量變化等訊息通報的制度。美國塔夫茨大學教授托夫特(Monica Toft)指出，該條約在一定程度上提高了美俄兩大核武庫的透明度，為降低意外衝突風險發揮重要的機制性作用。

俄外交部：條約失效後 若國安受威脅將果斷反制 俄總統普京去年9月曾表示，若美方不作出破壞現有平衡的舉動，俄方會於該條約到期後一年內，繼續遵守條約規定的核心限制。俄外交部周二表示條約失效後，雙方原則上可自由選擇後續行動，強調俄方將負責任和審慎行事，在細緻分析美國軍事政策和整體戰略環境的基礎上，制定自身的戰略進攻性武器方針，但指俄方一旦面臨國家安全潛在威脅，將採取果斷的軍事技術反制措施。 俄烏衝突下 美俄合作基礎崩潰

根據條約文本，《新削減戰略武器條約》的延期需要雙方共同審議同意。目前條約難以為繼的背後，存在多重因素。一是美俄缺乏信任基礎。2021年2月條約延期5年後，美俄關係因俄烏衝突等原因急劇惡化。俄核政策專家米特羅伊茨基(Mikhail Troitskiy)認為，軍控合作以雙邊政治關係為基礎，若政治關係破裂，軍控合作就難以維持，他直言在俄烏衝突爆發後「美俄合作的政治基礎就不存在了」。他強調有意義的軍控談判至少需要基本信任及溝通，「目前美俄之間並不具備這些條件」。

高超音速等先進武器 令核軍控機制「過時」 二是美方對「威脅」的認知已有變化。美方一些專家認為，隨著高超音速武器等先進武器系統發展，美方的戰略環境已出現變化，過去主要針對戰略核武器的軍控機制已略顯「過時」。美國智庫戰略與國際問題研究中心(CSIS)高級研究員賓根(Kari A. Bingen)指出，現今世界的軍事安全風險，早已不限於核攻擊，美國本土正愈趨暴露於如高超音速武器等先進常規武器及核威脅的雙重風險下。美國有必要調整國土防禦戰略，因此對基於舊有戰略框架的軍控條約，例如《新削減戰略武器條約》，態度也愈見冷淡。

此外，美國共和黨長期質疑舊有的軍控機制、特朗普政府尋求建立多方參與的新軍控機制，也是令該條約難以延長的原因。特朗普上月受訪時稱，他不擔心該條約即將到期，聲言「我們會達成一項更好的協議」。但英國《衛報》等傳媒指出，要達成一項具備同等約束力、技術複雜度相當的替代協議，過程漫長而艱難。 美俄核力量幾年內恐倍翻 進入本世紀後，對美俄具有約束效力的《反導條約》、《中導條約》及《開放天空條約》等軍控和信任建立機制陸續失效，且均由美國率先宣布不再遵守。作為美俄間最後一個軍控條約，《新削減戰略武器條約》的失效，引起國際社會擔憂。

當中的憂慮包括核武器規模激增。隨著該條約失效，美俄兩大核武庫將不再受任何約束。美國憂思科學家聯盟(Union of Concerned Scientists)發表報告指，美俄部署的核武器可在短短幾周內增加數百枚，核力量可在幾年內翻一番。 美國科學家聯合會(FAS)指，未來十年內美俄部署的核彈頭數量或突破6,000枚，恐在全球引起連鎖反應，令核軍備競賽的參與國增多。 危機管理更難 美俄誤判風險增 其次是危機管理更難。有分析指在沒有該條約限制下，美俄將更易基於「最壞情況」作出核力量評估和戰略規劃，就算雙方沒有立即展開新一輪核軍備競賽，約束機制的消失以及透明度減少，會增加雙方誤判風險，增加危機管理的複雜性，令全球的戰略風險上升。

美俄雙邊關係失去這一道核軍控「最後護欄」後，雙方應有新的軍控安排或信任措施，以避免形勢失控，尤其是在目前變亂交織的世界，軍控機制是國際安全的重要基石。 中方對美俄《新削減戰略武器條約》失效表示遺憾 在北京，外交部發言人林劍表示，中方對美俄《新削減戰略武器條約》失效表示遺憾，認為條約對維護全球戰略穩定具有重要意義。林劍說，俄方曾經建議俄美繼續遵守條約的核心限制，中方呼籲美方積極回應，以負責任方式處理條約後續安排，早日恢復同俄羅斯戰略穩定對話。