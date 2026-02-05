意大利教堂壁畫天使「撞樣」風波 藝術家終認是總理梅洛尼樣子

意大利羅馬市中心一間鄰近政府總部的教堂近日成熱話，因教堂一幅壁畫經修復後，天使的樣子竟與意大利首位女總理梅洛尼「撞樣」，被在野黨轟利用宗教作政治宣傳。教堂周三開門時，壁畫的天使已塗上白色顏料遮樣，變左無頭天使。而負責修復的業餘藝術家先前否認是梅洛尼，但周三受訪時終於承認該天使的樣子確實是這位右翼女總理。

爭議壁畫位於盧奇娜的聖老楞佐聖殿(Basilica of St Lawrence in Lucina)一個小教堂內，教堂神父Daniele Micheletti向傳媒稱，一直都表明如果「梅洛尼圖像」引起分歧，會將之除去。他又指，大批民眾到教堂只為看它和自拍「打卡」，而非聽道或祈禱，「這不可接受」。Micheletti向傳媒稱，他第一眼見到修復後的成品，並不察覺與梅洛尼樣子相似，但同意它與原本圖像的樣子並不相同。