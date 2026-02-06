台大學霸販毒涉超過1噸毒品 被美國法院判入獄30年

24歲的林睿庠涉嫌經營暗網販售毒品，被美國紐約聯邦法院重判30年有期徒刑，法院認定這名在台灣大學畢業的「學霸」銷售超過1噸非法毒品，交易金額超過1.05億美元，全球買家超過40萬人，還涉及至少1人死亡。

根據美國司法部網站指出，檢察官Jay Clayton表示，「林睿庠（Rui-Siang Lin）是全球最活躍的毒販之一，他利用網路向全世界出售價值超過1億美元的毒品。他賺了很多錢，但他的犯罪造成巨大傷害，至少1人因此喪命，並加劇了美國的毒品問題，對47萬吸毒人士及其家人帶來痛苦。」