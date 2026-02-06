台大學霸販毒涉超過1噸毒品 被美國法院判入獄30年

24歲的林睿庠涉嫌經營暗網販售毒品，被美國紐約聯邦法院重判30年有期徒刑，法院認定這名在台灣大學畢業的「學霸」銷售超過1噸非法毒品，交易金額超過1.05億美元，全球買家超過40萬人，還涉及至少1人死亡。
根據美國司法部網站指出，檢察官Jay Clayton表示，「林睿庠（Rui-Siang Lin）是全球最活躍的毒販之一，他利用網路向全世界出售價值超過1億美元的毒品。他賺了很多錢，但他的犯罪造成巨大傷害，至少1人因此喪命，並加劇了美國的毒品問題，對47萬吸毒人士及其家人帶來痛苦。」
暗網平台以加密貨幣交易
法院文件顯示，他的暗網「Incognito Market」成立於2020年10月，至2024年3月關閉前，共售出包括可卡因、安非他命、LSD、MDMA及摻有芬太尼的假羥考酮等毒品。林男以「Pharaoh」身份管理整個平台，負責員工、供應商及交易。平台還設有虛擬「Incognito銀行」，利用加密貨幣匿名完成交易。
林睿庠畢業於台灣大學資管系，曾參加數學奧林匹克比賽獲銅牌，2023年大學畢業後，在聖盧西亞外交替代役，還任數位犯罪分析師培訓當地警察。他後來將知識應用於犯罪，設暗網販毒，不法賺取高達1億美元。林睿庠去年5月從聖盧西亞赴新加坡，在美國紐約甘迺迪機場轉機遭FBI逮捕。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章