


國際
出版：2026-Feb-06 10:18
更新：2026-Feb-06 10:18

英揆稱誤信與愛潑斯坦關係密切文德森謊言　為任命對方為駐美大使致歉



英國首相施紀賢就曾經任命與淫媒愛潑斯坦關係密切的文德森(Peter Mandelson)為駐美大使公開道歉，指他輕信文德森的謊言，任命對方為駐美大使，為此向愛潑斯坦案受害者致歉。

美國最新一批公開的愛潑斯坦檔案，揭發執政工黨原重要人物文德森，不但與淫媒愛潑斯坦關係密切，更曾向對方洩露政府內部資訊。施紀賢就曾任命文德森為英國駐美大使作出回應。施紀賢周四(5)在英格蘭東薩塞克斯郡一場講話中表示，外界之前已知文德森與美國已故富商愛潑斯坦相識，但最新披露的資料顯示，雙方關係的密切程度遠超想像。他說，文德森沒有如實說明他與愛潑斯坦的關係，「刻意營造出一個印象，讓人認為他(文德森)不太認識愛潑斯坦」，但當時沒理由質疑其說法。



工黨議員質疑施紀賢在多個月前已知文德森與愛潑斯坦關係

施紀賢表示，後悔相信了文德森的謊言而任命對方，並一再就此向愛潑斯坦案的受害者道歉。他又說，希望在不影響警方調查的前提下，公布當初任命文德森時所依據的安全審查意見，強調不會採取任何可能妨礙司法程序的行動。

施紀賢於去年2月任命文德森為駐美大使，於同年9月離任。有工黨議員公開質疑，施紀賢在多個月前已經知道文德森與愛潑斯坦的關係，更直言施紀賢無可避免要下台，以免拖累工黨選情。



