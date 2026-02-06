英揆稱誤信與愛潑斯坦關係密切文德森謊言　為任命對方為駐美大使致歉

英國首相施紀賢就曾經任命與淫媒愛潑斯坦關係密切的文德森(Peter Mandelson)為駐美大使公開道歉，指他輕信文德森的謊言，任命對方為駐美大使，為此向愛潑斯坦案受害者致歉。

美國最新一批公開的愛潑斯坦檔案，揭發執政工黨原重要人物文德森，不但與淫媒愛潑斯坦關係密切，更曾向對方洩露政府內部資訊。施紀賢就曾任命文德森為英國駐美大使作出回應。施紀賢周四(5日)在英格蘭東薩塞克斯郡一場講話中表示，外界之前已知文德森與美國已故富商愛潑斯坦相識，但最新披露的資料顯示，雙方關係的密切程度遠超想像。他說，文德森沒有如實說明他與愛潑斯坦的關係，「刻意營造出一個印象，讓人認為他(文德森)不太認識愛潑斯坦」，但當時沒理由質疑其說法。