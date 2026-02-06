地位逆轉？AI當僱主聘用人類　惹拆件犯罪疑慮

綜合報道，「RentAHuman.ai」是一個讓AI 代理人直接聘用人類去完成現實世界任務的平台。由軟件工程師Alexander Liteplo創立。例如，有AI代理稱會支付100美元，要求真人在街上舉牌。有網民發布相片聲稱自己在街上舉牌後，以虛擬貨幣形式收取酬勞，並顯示收款的截圖，他形容自己是首個從AI收款的人類。平台上顯示已有不少人已加入平台尋找兼職賺取快錢。

人工智慧(AI)近年被視為工具，但近日阿根廷一名軟件工程師推出「RentAHuman.ai」平台卻讓欠缺「肉身」的AI代理直接租用人類來執行其無法完成的實體任務，例如將建築藍圖送往工地。

「 RentAHuman.ai 」靈感源於 OpenClaw

雖然Alexander指，「RentAHuman.ai」屬實驗性質，不過，有網民擔心隨著AI代理未來可能變得更強大或自主，平台會被不法分子利用，例如將暗殺行動分拆成看似無害的小任務，分配給不同的人，在不知情下執行，在無形協調下達成非法目標。

Alexander亦提到，「RentAHuman.ai」靈感源於早前由AI代理OpenClaw，讓AI接管電腦，一手包辦各項工作。騰訊雲及阿里雲等雲端服務商已讓用家透過伺服器運行OpenClaw。工業和信息化部則警告OpenClaw存在安全風險，極易引發網絡攻擊、信息外洩等問題。