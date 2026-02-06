遊客路過聞飯香誤闖喪禮　家屬大方送上解穢飯(有片)

泰國日前發生一宗令人啼笑皆非的誤會。在泰國喪葬文化中，死者家屬會準備飯菜給前來弔唁的賓客，類似中國人喪事中的解穢飯，並往往持續數天。不過，近日卻有外國遊客聞到陣陣飯香，竟將靈堂誤作大排檔，坐下要點菜，幸獲家屬也大方招待，在網上引發熱議。

綜合報道，事發於上周六(1月31日)，泰國有一戶人家正在為亡者舉行傳統泰式告別式。靈堂接待人Charantorn Chaloemkiad表示，他當時留意到2名德國遊客走進靈堂會場，神情自若地在餐桌旁坐下，似乎正在等待服務生遞上菜單。Charantorn隨即上前詢問，這對遊客尷尬地表示，他們在附近的夜市逛街時被烹飪的香氣吸引，加上曾聽聞當地有美食街，才會循著香味而來。當他們得知現場並非餐廳而是靈堂時，顯得極度羞愧且不斷致歉。慶幸的是，亡者的姊姊非但沒有動怒，反而大方邀請這對「不速之客」留下用餐。先人的姊姊親自端上冰牛奶與泰式油炸餅(Patongko)款待。這2名遊客體驗這餐「解穢飯」後，滿懷感激地向家屬致謝才離開。