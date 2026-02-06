熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Feb-06 12:58
更新：2026-Feb-06 12:58

送貨員帶生日氣球入升降機　秒爆巨大火球釀2傷(有片)

分享：
送貨員帶生日氣球入升降機，秒爆巨大火球釀2傷。(X)

送貨員帶生日氣球入升降機，秒爆巨大火球釀2傷。(X)

adblk4

印度孟買日前發生一宗氣球在升降機內爆炸的駭人意外。當地一名住戶為生日派對訂購數十個氣球，送貨員將氣球帶進升降機時發生爆炸，瞬間化為巨大火球，當時升降機內有3人，爆炸導致一名女大學生與送貨員受傷，警方已介入調查，並指控涉事商店未提供員工安全須知或安全設備，構成疏忽罪。

綜合報道，事發於周一(2)晚上約1050分，在孟買戈雷岡(Goregaon)西區的Anmol Towers大廈。監視畫面顯示，21歲女大學生Himani Tapriya先進入升降機， 32歲送貨員Raju Kumar Mahato提著裝滿氣球的塑膠袋接著進入，隨後一名男子也走進入升降機。升降機門還未關上，氣球就突然爆炸，整個升降機瞬間被火焰吞沒，接著3人倉皇逃出升降機。事件導致Himani右臂、頸部及腹部被燒傷，Raju亦被燒傷，兩人被送往醫院接受治療，警方表示Himani已脫離生命危險。

adblk5

升降機門還未關上，氣球就突然爆炸。(X) 升降機瞬間被火焰吞沒。(X) 升降機瞬間被火焰吞沒。(X) 3人倉皇逃出升降機。(X) 3人倉皇逃出升降機。(X)

氣球疑充氫氣釀爆炸

警方調查顯示，Raju受氣球店老闆TK Jaiswal委託，將約1012個生日用氣球送到大樓的一住戶。女大生Himani向警方報案時則表示，她正搭乘電梯前往親戚的住所，接著就遇到爆炸事故。警方指出，TK Jaiswal未有向送貨員提供安全指導或防護設備，已依法以疏忽罪立案調查。此外，雖然官方尚未確認氣體類型，但有傳媒推斷該批氣球可能充入高度易燃的氫氣，一旦遇上靜電或火花就可能引發爆燃。

現時比空氣輕、用作裝飾氣球充氣的氣體一般為氫氣或氦氣，由於氫氣是一種高度易燃的物質，時有發生意外，因此，現時大部分都改用無毒且不易燃的惰性氣體氦氣。

adblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務