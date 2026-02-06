送貨員帶生日氣球入升降機　秒爆巨大火球釀2傷(有片)

印度孟買日前發生一宗氣球在升降機內爆炸的駭人意外。當地一名住戶為生日派對訂購數十個氣球，送貨員將氣球帶進升降機時發生爆炸，瞬間化為巨大火球，當時升降機內有3人，爆炸導致一名女大學生與送貨員受傷，警方已介入調查，並指控涉事商店未提供員工安全須知或安全設備，構成疏忽罪。

綜合報道，事發於周一(2日)晚上約10時50分，在孟買戈雷岡(Goregaon)西區的Anmol Towers大廈。監視畫面顯示，21歲女大學生Himani Tapriya先進入升降機， 32歲送貨員Raju Kumar Mahato提著裝滿氣球的塑膠袋接著進入，隨後一名男子也走進入升降機。升降機門還未關上，氣球就突然爆炸，整個升降機瞬間被火焰吞沒，接著3人倉皇逃出升降機。事件導致Himani右臂、頸部及腹部被燒傷，Raju亦被燒傷，兩人被送往醫院接受治療，警方表示Himani已脫離生命危險。