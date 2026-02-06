男子健身腿推400公斤　「啪」一聲斷裂慘叫當場(慎入有片)

不少人都會使用健身器材塑造健美體態，不過，訓練應量力而為，部分器材使用亦應有教練從旁指導。巴西一名健身資歷相當豐富的運動員，近日在健身室挑戰腿推400公斤期間，右腿的肌肉竟然突然斷裂，更傳出清脆的「啪」一聲，劇烈的痛楚令他當場慘叫，影片瘋傳網上引起熱議。

綜合報道，現年31歲的健美運動員Ranieri Lopes Filho，近日正在為今年5月的比賽準備，他於1月27日來到特雷西納(Teresina)的一間健身室訓練，事發當時Ranieri正在挑戰400公斤的腿推，詎料意外突然發生。網上影片顯示，Ranieri坐在器材上腿推400公斤，在順利完成第1下動作後，進行第2下時明顯較為吃力，接著傳出清脆的「啪」一聲，費柳的右大腿膝蓋明顯有異，他隨即一邊抓住自己的右膝，痛面容扭曲放聲慘叫。健身室的工作人員紛紛立刻上前協助。