美國殯儀館遺體變腐爛案｜老闆被控虐待屍體 料最少監禁30年

美國科羅拉多州一家殯儀館業者今日被判刑，老闆在4年期間將近200具遺體藏放在辦公大樓內任其腐爛。案件是美國殯葬業史上最大規模的腐屍發現案之一，促使科羅拉多州政府全面修訂原本寬鬆的殯葬業法規。

涉及189具屍體

《美聯社》報道，45歲的Derrick Johnson是受害家屬之一。他從聯邦調查局（FBI）得知，自己埋在夏威夷毛伊島家後院的骨灰並非母親的遺骸，母親遺體實際上與其他188具屍體一同被棄置在科羅拉多泉市外圍彭羅斯鎮的一棟建築物內。