美國殯儀館遺體變腐爛案｜老闆被控虐待屍體 料最少監禁30年

美國科羅拉多州一家殯儀館業者今日被判刑，老闆在4年期間將近200具遺體藏放在辦公大樓內任其腐爛。案件是美國殯葬業史上最大規模的腐屍發現案之一，促使科羅拉多州政府全面修訂原本寬鬆的殯葬業法規。
涉及189具屍體
《美聯社》報道，45歲的Derrick Johnson是受害家屬之一。他從聯邦調查局（FBI）得知，自己埋在夏威夷毛伊島家後院的骨灰並非母親的遺骸，母親遺體實際上與其他188具屍體一同被棄置在科羅拉多泉市外圍彭羅斯鎮的一棟建築物內。
經營「回歸自然」殯儀館（The Return to Nature Funeral Home）的Jon Hallford和Carie Hallford夫婦，除了虐待近200具遺體的罪行外，還在另一宗案件中承認欺詐領聯邦政府近90萬美元的疫情小型企業補助金。當局表示，即使Hallford夫婦積欠大筆帳單未付，仍揮霍無度，購買珠寶、名車和雷射體雕療程，同時將客戶支付的火化費據為己有。
2023年10月，調查人員接獲該建築物傳出惡臭的線報。根據資料，調查人員戴了多層手套、靴子和呼吸機進入這棟2500平方英尺的建築物，發現189具屍體堆疊在建築物各處，有些堆得太高甚至擋住門口。現場還發現快乾水泥，調查人員認為這是用來製作假骨灰交給家屬。宣誓書指出，部分遺體已腐爛數年，部份則腐爛數月，腐液覆蓋地板。調查人員透過指紋、醫院手環和醫療植入物來辨識遺體身份。
當局表示，Hallford夫婦購買了價值超過12萬美元的GMC Yukon休旅車和Infiniti車，還有價值3.1萬美元的加密貨幣，以及GUCCI和Tiffany等名物。Johnson在聯邦法院判刑時向法官表示：「當屍體在暗處腐爛時，Hallford夫婦卻在享受、歡笑和用餐。我母親的火化費，很可能轉化成為他們享受的雞尾酒、水療或頭等機票。」
據報道，Jon將被判處30至50年監禁，他在聯邦詐欺案中已被判20年。Carie的聽證會將在4月舉行。
