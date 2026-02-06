印度東北部一個非法煤礦發生爆炸，造成至少18人死亡，另有多人可能仍被困在礦場內。當地警方表示，爆炸發生在東賈因提山區一處偏遠地區，目前已從爆炸現場拉出18具遺體，另有8人受傷。
地區警察局長Vikash Kumar接受《印度快報》（The Indian Express）採訪時表示，「礦工們可能是燒傷或有毒氣體釋放導致的呼吸問題而死亡，但沒有人能夠清楚說明究竟發生了甚麼事，以及當時總共有多少工人在場，無法估計還有多少人被困在裡面。」
當地官員Manish Kumar指出，昨日日落時分暫停救援，今日恢復搜救，獲得州政府和聯邦人員的支援。他將這個礦場描述為「非法鼠洞礦場」，這類礦場是指深而窄的豎井，工人在極為危險的環境下開採煤炭和其他礦物。
死者家屬獲賠1.7萬
印度總理莫迪（Narendra Modi）對遇難礦工家屬表示「哀悼」，「我對於梅加拉亞邦東賈因提山發生的不幸事件感到痛心」，並宣布將為每個遇難者家庭提供20萬盧比（約1.7萬港元）的賠償金。
梅加拉亞邦首席部長Conrad Sangma承諾當局將追究責任，並呼籲停止非法採礦活動。庫馬爾表示，爆炸可能由炸藥引起，調查仍在進行中。
非法礦工日薪不足200港元
在印度東部和東北部地區，非法煤礦十分普遍，礦工每天工作一整天的收入僅有18至24美元（約141至197港元）。這類「鼠洞採礦」因水污染問題，自2014年起在梅加拉亞邦已被禁止。然而，非法採礦活動仍然存在。
值得一提的是，2018年，梅加拉亞邦一個類似的礦場曾發生意外，導致至少15名礦工被困在礦井中喪生。這次事故再次引起人們對印度非法採礦安全的關注。
