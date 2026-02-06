印度東北部一個非法煤礦發生爆炸，造成至少18人死亡，另有多人可能仍被困在礦場內。當地警方表示，爆炸發生在東賈因提山區一處偏遠地區，目前已從爆炸現場拉出18具遺體，另有8人受傷。

地區警察局長Vikash Kumar接受《印度快報》（The Indian Express）採訪時表示，「礦工們可能是燒傷或有毒氣體釋放導致的呼吸問題而死亡，但沒有人能夠清楚說明究竟發生了甚麼事，以及當時總共有多少工人在場，無法估計還有多少人被困在裡面。」

當地官員Manish Kumar指出，昨日日落時分暫停救援，今日恢復搜救，獲得州政府和聯邦人員的支援。他將這個礦場描述為「非法鼠洞礦場」，這類礦場是指深而窄的豎井，工人在極為危險的環境下開採煤炭和其他礦物。