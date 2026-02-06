去年夏天在Coldplay演唱會上，因與已婚上司CEO安迪拜倫（Andy Byron）親暱舉動被現場Kiss Cam意外捕捉而引發軒然大波的人事總監卡博特（Kristin Cabot），似乎從公關災難中找到了出路。據最新消息，Coldplay演唱會偷情主角已受邀擔任今年4月「2026危機公關研討會」（Crisis Comms Conference）的主講嘉賓，分享她如何從身敗名裂的醜聞中「奪回敘事權」，有指她不會收取任何報酬。

有傳不收報酬

《紐約時報》報道，根據《PRWeek》公布的議程，現年53歲的卡博特將與為其處理醜聞後續的公關專家（Dini von Mueffling共同登台，作30分鐘「奪回敘事權」專題演講。演講介紹指出，卡博特將以親身經歷探討女性在媒體聚光燈下遭受的極端羞辱，並分享協助她掌控局面、改寫人生故事的長短期策略。然而，研討會高達875美元（約6,837港元）的門票價格引發爭議，不少網友揶揄價格甚至比演唱會門票還貴。