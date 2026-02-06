去年夏天在Coldplay演唱會上，因與已婚上司CEO安迪拜倫（Andy Byron）親暱舉動被現場Kiss Cam意外捕捉而引發軒然大波的人事總監卡博特（Kristin Cabot），似乎從公關災難中找到了出路。據最新消息，Coldplay演唱會偷情主角已受邀擔任今年4月「2026危機公關研討會」（Crisis Comms Conference）的主講嘉賓，分享她如何從身敗名裂的醜聞中「奪回敘事權」，有指她不會收取任何報酬。
有傳不收報酬
《紐約時報》報道，根據《PRWeek》公布的議程，現年53歲的卡博特將與為其處理醜聞後續的公關專家（Dini von Mueffling共同登台，作30分鐘「奪回敘事權」專題演講。演講介紹指出，卡博特將以親身經歷探討女性在媒體聚光燈下遭受的極端羞辱，並分享協助她掌控局面、改寫人生故事的長短期策略。然而，研討會高達875美元（約6,837港元）的門票價格引發爭議，不少網友揶揄價格甚至比演唱會門票還貴。
去年7月，當時擔任軟體公司Astronomer人事總監的卡博特，被拍到在演唱會看台與CEO拜倫（Andy Byron）親暱相擁，導致兩人雙雙於一個月內引咎辭職。
男主角保持緘默
回顧這公關災難，當時Astronomer公司曾試圖以幽默手段化解，甚至聘請了Coldplay主音Chris Martin的前妻姬莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow)擔任臨時發言人拍攝惡搞廣告，但仍無法平息風波。相較於至今保持緘默的前執行長拜倫，卡博特在去年12月便高調接受多次採訪，哀嘆自己彷彿被烙上了「紅字」（Scarlet Letter）。主辦單位聲稱，此次會議將提供參與者一套全新的「危機劇本」，以便在突發事件成為常態的今日隨時調整應對方針。
然而，此舉在社交平台上反應平平，不少人對門票價錢表示不理解，甚至有人毒舌問道：「現場也會安排Kiss Cam嗎？」或直指「是誰先弄丟話語權的？」。儘管爭議不斷，該研討會仍定於4月16日在華盛頓特區舉行，屆時除卡博特外，還將有來自自殺防治非營利組織及AI公司等14位跨界別講者出席。此案再次引發各界對於公關危機後，當事人如何平衡「自省」與「洗白」的熱烈討論。
