高市早苗下月訪問美國獲特朗普拉票　日本執政黨優勢擴大

美國總統特朗普（Donald Trump）確定，下月19日在華盛頓會見來訪的日本首相高市早苗。而特朗普亦在社交平台上，為星期日（8日）日本眾議院選舉，為高市及執政自民黨拉票。據日本媒體的選前最後調查，執政自民黨預料可以大獲全勝，並最多收獲300個議席，可以完全控制議會，而最大在野黨的中道改革聯盟，預計會少近半議席。

特朗普在社交平台上公布與高市早苗會晤：「我們期待在3月19日，歡迎高市首相訪問白宮。」據報特朗普方面提出以國賓規格迎接高市早苗，並會舉行正式晚宴或其他活動。同時特朗普也為高市早苗拉票，指：「選舉結果對日本的未來極為重要」表態支持高市早苗政府，這是美國現任總統罕有地對日本選舉支持個別候選人及關心。