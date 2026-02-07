英特爾及AMD預告CPU供應短缺　中國客戶或等半年先有貨

Intel（英特爾）與AMD（超微）近期通知中國客戶，伺服器中央處理器（CPU）出現供應短缺，Intel警告交貨等待時間最長可達6個月。知情人士透露，供應限制已導致Intel伺服器產品在中國的價格普遍上漲超過10%，但實際價格因客戶合約而異。

《路透社》6日報道，人工智能基礎建設的蓬勃投資，不僅造成AI專用晶片的搶購熱潮，也波及供應鏈其他環節。記憶體晶片價格持續飆升，如今CPU短缺問題也更加嚴重，可能為AI企業及眾多製造商帶來更多挑戰。

採取配給制度控管交貨