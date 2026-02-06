前日本駐華領事疑包養中國情婦　曾稱對華鷹派

日本前駐華大使垂秀夫，被日本媒體揭露他在東京的一個公寓內，與一名中國籍女子及孩子在東京同居，而他本身已有家室。
日本《周刊郵報》報道，在跟蹤前日本駐華大使，被日本稱為「中國最害怕的男人」的垂秀夫，在東京的一楝公寓內與一名中國出生的女性生活。報道拍攝到垂秀夫在上月24日，與一名40多歲的中國女子進入一幢公寓，公寓的登記名字是該名女子。女子是在中國出生，追訪期間亦有與人用中文交談。報道指垂秀夫本身另有妻子，但假日是會在該女子的公寓生活，而同在該公寓還有女子的孩子。
記者之後嘗試接觸該名女子，報道稱女子在日本平常會用日本名字，但是當記者稱呼她的中文名，她也誠實回應。記者拿出了一張垂秀夫與女子，以及女子的孩子約數年至10年前的照片詢問二人關係，在被拿出相片後，女子稱與垂秀夫只是「朋友」關係，又指相片拍攝時，她的「丈夫」都在場。女子被問時，稱「丈夫」是中國人。不過記者在跟蹤的過程中，從未見過公寓有垂秀夫以外的男人出入。64歲的垂秀夫，曾任日本外務省中國及蒙古的課長，在2020年9月至2023年12月出任日本駐華大使，被視為對華強硬的鷹派外交官，報道指垂秀夫可能在出任駐華大使期間已經與女子外遇，而如果屬實可能成為日本外交風險。