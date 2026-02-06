菲律賓遭颱風「西望洋」吹襲　反常氣候釀4死

菲律賓南部地區遭熱帶風暴「西望洋」（Penha）吹襲，引發水災與山泥傾瀉，造成至少4人死亡、超過6千人流離失所，兩個村莊的居民被困。菲律賓民防局（Office of Civil Defense）官員已證實相關災情。
《美聯社》今日報道，熱帶風暴「西望洋」昨日深夜從太平洋登陸菲律賓東南部的南蘇里高省（Surigao del Sur）。氣象預報員Robert Badrina表示，今午颱風在中部保和省（Bohol）外海，持續風速達每小時55公里，陣風最高每小時70公里。
民防局區域主任Antonio Sugarol指出，昨晚卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro）南部一處採石場區域的村莊，因豪雨引發土石流，一對夫婦與兩名兒童居住的簡陋房屋遭掩埋，4人全數罹難。
有災民打上電台求救
位於卡加延德奧羅市西南方約55公里的伊利甘市（Iligan）災情嚴重，今日有居民致電DZMM電台求救，表示洪水不斷上漲，她與其他3名家人受困於家的二樓。Sugarol透過電台回應這名驚慌的居民說：「救援人員正在趕來。」他表示，伊利甘市的馬哈亞哈伊村（Mahayahay）與圖博德村（Tubod）有其他家庭正在接受救援。
民防局統計，超過6千名村民因颱風被迫撤離，其中5800人已轉移至南部與中部省份的避難中心。多區宣布停課。菲律賓海岸防衛隊表示，因島與島間的渡輪與貨船暫時禁止駛入風浪大的海域，近5千名乘客與貨運工人滯留在94個港口。
氣象預報員Badrina表示，這場帶有660公里寬雨帶與風帶的風暴，在菲律賓群島風暴最少的夏季來臨前吹擊當地。菲律賓氣象局預測，「西望洋」將朝西北方向穿越中部島嶼省份，往西部的巴拉望省（Palawan）移動，今晚將減弱為熱帶低氣壓。
菲律賓每年遭受約20個颱風與風暴侵襲，該國也經常發生地震及擁有超過12座活火山，是全球自然災害最頻繁的國家之一。
