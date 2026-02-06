菲律賓遭颱風「西望洋」吹襲　反常氣候釀4死

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓在2月4日增強為颱風「西望洋」。（氣象署）

菲律賓南部地區遭熱帶風暴「西望洋」（Penha）吹襲，引發水災與山泥傾瀉，造成至少4人死亡、超過6千人流離失所，兩個村莊的居民被困。菲律賓民防局（Office of Civil Defense）官員已證實相關災情。

《美聯社》今日報道，熱帶風暴「西望洋」昨日深夜從太平洋登陸菲律賓東南部的南蘇里高省（Surigao del Sur）。氣象預報員Robert Badrina表示，今午颱風在中部保和省（Bohol）外海，持續風速達每小時55公里，陣風最高每小時70公里。

民防局區域主任Antonio Sugarol指出，昨晚卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro）南部一處採石場區域的村莊，因豪雨引發土石流，一對夫婦與兩名兒童居住的簡陋房屋遭掩埋，4人全數罹難。