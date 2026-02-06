熱門搜尋:
出版：2026-Feb-06 13:45
更新：2026-Feb-06 13:45

特朗普傳應南韓建議　擬尋求豁免北韓人道救援制裁

傳美國總統特朗普已決定批准對北韓的人道救援制裁豁免。（資料照／《美聯社》）

在美國總統特朗普預計於4月訪問中國前夕，華府對北韓政策出現微妙變化。據消息人士6日透露，特朗普政府已決定批准對北韓的人道救援制裁豁免。據傳，此項決定為南韓外交部長趙顯訪美時所提出的建議，獲得美方採納。

南韓媒體《朝鮮日報》報道，據消息人士6日透露，特朗普政府已決定向聯合國安理會北韓制裁委員會尋求制裁豁免，該委員會先前已暫停對北韓的制裁。

「改善關係的起點」

北韓制裁委員會是根據聯合國安理會第1718號決議所成立，負責監督對北韓制裁的執行，過去美國因擔心人道物資被挪作軍用，對豁免申請一向持否定態度，導致南韓民間團體的援助申請屢遭駁回。此次豁免將可讓南韓非政府組織向北韓提供人道救援物資。

此前，一位南韓政府高級官員在美受訪時曾預告：「近期北韓問題將有新的進展」，並稱此「善意之舉」或可成為「改善關係的起點」，但也謹慎強調這尚未提升至恢復「美朝對話」的層級。

對人道援助反應冷淡

分析指出，特朗普此舉可能與即將到來的訪華行程有關，透過放寬對北韓的壓制，或許能增加與北京討論朝鮮半島議題時的籌碼。目前，包含糧食、醫療物資等民生必需品的援助申請，有望獲得安理會制裁委員會的正式通過。

然而，考慮到北韓此前對外界的人道援助反應冷淡，甚至多次拒絕接收，這項政策紅利最終能否轉化為實際的執行行動，仍有待進一步觀察。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

