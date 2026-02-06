特朗普傳應南韓建議　擬尋求豁免北韓人道救援制裁

在美國總統特朗普預計於4月訪問中國前夕，華府對北韓政策出現微妙變化。據消息人士6日透露，特朗普政府已決定批准對北韓的人道救援制裁豁免。據傳，此項決定為南韓外交部長趙顯訪美時所提出的建議，獲得美方採納。

南韓媒體《朝鮮日報》報道，據消息人士6日透露，特朗普政府已決定向聯合國安理會北韓制裁委員會尋求制裁豁免，該委員會先前已暫停對北韓的制裁。

「改善關係的起點」

北韓制裁委員會是根據聯合國安理會第1718號決議所成立，負責監督對北韓制裁的執行，過去美國因擔心人道物資被挪作軍用，對豁免申請一向持否定態度，導致南韓民間團體的援助申請屢遭駁回。此次豁免將可讓南韓非政府組織向北韓提供人道救援物資。