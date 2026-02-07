巴基斯坦清真寺爆炸案釀31死169傷　伊斯蘭國承認責任

恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）於7日發表聲明，承認對巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德一座清真寺發動的爆炸攻擊負責。事件發生在6日，造成31人死亡、169人受傷，成為當地近期最嚴重的恐怖襲擊之一。
據日本放送協會（NHK）報道，當地警方調查顯示，爆炸疑為自殺式恐怖襲擊。根據伊斯蘭國發布的聲明指出，一名該組織戰鬥人員試圖進入清真寺時被保安人員攔阻，隨後在聚集禮拜的人群中引爆了身上的炸彈背心。爆炸發生時，該清真寺正舉行什葉派穆斯林的周五集體禮拜，現場頓時陷入一片混亂。
長期敵視什葉派穆斯林
巴基斯坦當局表示，爆炸事件造成的傷亡人數相當嚴重，目前已確認31人喪生，另有169人受傷。警方已封鎖現場並展開全面調查，同時加強了首都地區的安全戒備。
值得關注的是，伊斯蘭國長期以來敵視什葉派穆斯林，將其視為異端。此次攻擊目標明確選擇什葉派清真寺，再次凸顯了該組織的宗教極端主義立場。
阿富汗局勢變化後加劇
巴基斯坦近年來恐怖襲擊事件頻發，特別是在與阿富汗接壤的邊境地區，武裝組織經常針對軍方和警方設施發動襲擊。去年11月，伊斯蘭堡一處法院附近也曾發生自殺式爆炸襲擊，造成12人死亡。這些事件表明，即使在安全措施嚴密的首都地區，恐怖威脅依然存在。
巴基斯坦政府面臨著日益嚴峻的安全挑戰，尤其是在阿富汗局勢變化後，區域恐怖組織活動有所增加。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章