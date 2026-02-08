23歲青年遊泰蘇梅島 駕電單車遭撞昏迷 母哭求眾籌助返家治療(有片)

一名23歲英國男子日前泰國蘇梅島騎電單車時被撞，重傷昏迷。其母親在病榻旁泣不成聲，向大眾發出緊急呼籲，懇求各界協助捐款，盼望在「為時未晚」前把兒子接回家鄉。 來自英國的杜根(Tiger Duggan)一直和他21歲弟弟里弗住在澳洲，目前正在曼谷的MedPark醫院留醫。據報，杜根出事前正在泰國旅行慶祝生日，而事發當日他及朋友剛從健身室出來，吃過午餐後駕駛電單車離開，在途中出事，「他爬頭時，被另一架電單車撞飛，把他從車上甩了下來」。 「醫生說他腦死了」

旁人一度以為他已喪生，但救護人員趕抵後花了16分鐘進行心肺復甦，然後把他送往蘇梅島的一間小型醫院；他其後再被轉送至曼谷。父親基隆表示，「他們(醫生)說他腦死了……但我們必須抱有希望」。

目前杜根仍處於昏迷狀態，須靠儀器維生。其家人正在積極籌措資金，希望盡快將他接返英國。與此同時，一群與杜根母親莉莎共事的護理人員，已成立線上募款專頁，迄今已籌得超過11.5萬英鎊。 母哭求︰「我心都碎了……請幫幫我們」 莉莎在上傳至募款專頁的一段影片中，情緒激動地表示：「我心都碎了……請幫幫我們，幫助我們把這孩子接回家，無論最終情況如何」，她轉向病床上的兒子說道：「我們都支持著你。請幫幫我們。」家屬發聲明稱杜根有買旅行保險，但被告知相關流程耗時且核準需時等候。而他的情況已刻不容緩。