101歲前納粹集中營守衛判囚5年

德國法院在周二(28日)審理一名前納粹德國集中營的守衛，指控他在大屠殺中教唆及協助殺害3,518人，該名未有公開名字的守衛被判囚5年，當局只公布該守衛已屆101歲。

該名101歲的男子，在去年被指控在「明知以及願意」的情況下，在1942年1月至1945年2月期間，於薩克森豪森集中營協助以及教唆殺害在營內的被囚者。

諾伊魯平地方法院的發言人表示：「這是極度困難去尋找適當的處分，原因是有關的行為已經發生在多年之前，犯人年紀已非常老邁，這些都是量刑獲減輕的因素。」發言人又指，在該守衛任職以來的遇害者數量也是考慮之中，而德國法律，殺人犯一般判刑3至15年。有納粹集中人死難者的遺屬的組織就指出，這判決是對於死難者家屬的一個遲來的賠償，也代表着德國釋出的重要訊號。

猶太組織對犯人拒認罪表遺憾

德國猶太人中央委員會的主席Josef Schuster表示：「縱然犯人可能因為年時已高而未能完成刑期，但有關判決仍感到歡迎。數以千萬計的人為集中營工作，令殺人機器得以運作。他們是體制的一部分，因此他們需要為此承擔責任。然而令人遺憾是犯人一直否認自己的行為，直到最後他也沒顯示出悔意。」

薩克森豪森集中營在1936年開始囚禁犯人，大約有20萬囚犯曾被送入該集中營，當中有約10萬人在此死亡。在二次大戰時，估計當中有11,000至48,000人。