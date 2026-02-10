米蘭冬奧｜滑雪手稱代表美國心情複雜　特朗普怒轟：真正的輸家

美國總統特朗普在社交平台發文痛批正在米蘭冬奧代表美國出賽的自由式滑雪選手赫斯（Hunter Hess）。這名27歲運動員日前稱在美國深陷危機之際，代表國家出賽讓他心情複雜。

根據《紐約郵報》，特朗普2月8日在社交平台Truth Social直接點名赫斯，「美國奧運滑雪選手赫斯，一個真正的輸家（U.S. Olympic Skier, Hunter Hess, a real Loser），說他不是代表他的國家參加這屆冬奧」。赫斯自2017年以來一直是美國隊的成員。

特朗普指赫斯不應參加選拔

特朗普進一步表示，「如果是這樣的話，他就不應該參加選拔，很遺憾他在隊內，很難支持這樣的人」。之後他再補上一句「MAKE AMERICA GREAT AGAIN!」作結。