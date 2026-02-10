米蘭冬奧｜滑雪手稱代表美國心情複雜　特朗普怒轟：真正的輸家

美國總統特朗普在社交平台發文痛批正在米蘭冬奧代表美國出賽的自由式滑雪選手赫斯（Hunter Hess）。這名27歲運動員日前稱在美國深陷危機之際，代表國家出賽讓他心情複雜。
根據《紐約郵報》，特朗普2月8日在社交平台Truth Social直接點名赫斯，「美國奧運滑雪選手赫斯，一個真正的輸家（U.S. Olympic Skier, Hunter Hess, a real Loser），說他不是代表他的國家參加這屆冬奧」。赫斯自2017年以來一直是美國隊的成員。
特朗普指赫斯不應參加選拔
特朗普進一步表示，「如果是這樣的話，他就不應該參加選拔，很遺憾他在隊內，很難支持這樣的人」。之後他再補上一句「MAKE AMERICA GREAT AGAIN!」作結。
赫斯不滿移民政策
赫斯2月6日公開反對美國移民及海關執法局（ICE）。報導稱本屆冬奧，包括美國花式溜冰選手Amber Glenn等多名運動員都對特朗普政府提出批評，特別針對極具爭議的移民執法措施。不過，赫斯成為目前唯一一名獲得美國總統直接回應的運動員。
赫斯與美國隊滑雪運動員受訪時稱，身披美國國旗不代表認同國內當前發生的所有事。他又說，「現在代表美國讓我產生複雜情緒，這有點困難，顯然有很多事情正在發生，我不是很支持，我認為很多人也不支持」。
報道稱，赫斯的言論在社交平台上討論度不低。奧運體操銀牌得主史堅娜（MyKayla Skinner）在IG意有所指寫道，「我一直很自豪代表美國，並披上我們的國旗，我永遠不會把我為美國隊比賽的機會視為理所當然」。
前冰球運動員Mike Eruzione在X平台發文表示，「赫斯說他不代表自己的國家，而是代表他的家人和朋友，那就不要穿上美國隊制服，也許只要穿上寫著家人和朋友的衣服，有些運動員就是不懂」。該貼文目前已被刪除。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章