自民黨奪眾院逾三分二議席 高市強勢執政 強化安保政策

日本眾議院選舉塵埃落定，上任才數月的首相高市早苗提早選舉，被形容突襲成功；憑著其高企人氣令執政自民黨創下二戰後選舉最佳成績，在眾院465個議席中單獨取得316席，超過三分二議席的310席，可說是一黨獨大，同時已達修憲門檻所需的議席。加上盟友日本維新會所得的36席，執政聯盟合共獲352席，掃除高市落實政策的障礙。高市昨在自民黨總部舉行記者會，稱該黨獲勝代表取得公眾授權其政府的「重要政策改變」，包括準備好修改戰後和平憲法。她又說，將提早修改3份安全保障相關文件，「將從根本上強化安保政策，徹底守護國家領土、領海、領空、國民的生命與安全」。

高市在自民黨大勝後稱，會兌現競選承諾，包括民眾最關注的暫停食品8%消費稅兩年，將推進政策的執行。另外，她又指日本須擺脫「過度財政緊縮」，落實她的「負責任進取」財政政策。雖然執政聯盟取得眾院「絕對多數」議席，但仍會尋求與反對黨合作，因執政聯盟在參議院的議席仍屬少數。修改憲法須獲參眾兩院最少三分二議員支持，才可舉行公投。參議院選舉將於2028年舉行。自民黨與維新會都期望提出緊急條款寫進憲法，以給予府在重大災難或遇武力攻擊時，可擁有更大權力。自民黨也一直要求釐清自衛隊的法律地位，以結束自衛隊違憲的爭論。高市感謝國民的大力支持，授權她執行改變，並稱「一個不願意迎接挑戰的國家，沒有未來。」

加強美日關係 首設國家情報局 高市稱，會應邀3月到訪美國與總統特朗普會談，確認美日團結。高市稱，將在外交、經濟、安保等廣泛領域進一步與美國合作，開闢美日同盟新歷史。她亦指，將推進日本提出已有近十年的「自由開放的印度太平洋」，並將以日美同盟為基軸，與南韓、澳洲和菲律賓等加強合作。高市指，將強化情報活動能力，盡快向國會提交設立國家情報局以及審查對日投資的「對日外國投資委員會」的相關法案。 外交部：敦促日政府正視國際社會關切

至於陷僵局的中日關係，高市稱，外交上推進戰略互惠關係的方針不變，並表示「將繼續溝通，從國家利益的觀點出發，冷靜並妥善地應對」。外交部發言人林劍昨回應日本眾院選舉提問時稱，選舉是日本的國內事務，但本次選舉反映一些深層次、結構性的問題以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思。中方敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治檔而不是背信棄義。日本極右翼勢力若誤判形勢恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。林劍又稱，中方再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論。