意大利8匪徒冒警炸解款車 高速公路駁火猶如真人版GTA（有片）

意大利南部普利亞大區（Puglia）昨日（2月9日）發生持械搶劫案。一群蒙面歹徒冒警，在高速公路上引爆一輛貨車令交通癱瘓，隨後動用炸藥強行炸開解款車後門。當地警方趕赴現場後，雙方爆發激烈交火，猶如真人版GTA（Grand Theft Auto）。目前警方已攔截一輛涉案車輛並拘捕2名疑犯，仍有6人在逃，涉案金額仍在計算中。
燒毀貨車 再炸解款車
根據當地警方與目擊者消息，持械搶劫案發生在意大利一條高速公路上。這群歹徒偽裝成警察，並駕駛一輛車頂裝有藍色警示燈的汽車，試圖攔截解款車。為了確保行動不受干擾並阻礙警方，歹徒先放火燒毀一輛貨車令該路段交通癱瘓，隨後迅速在解款車後方安置炸藥並引爆，現場噴發出濃濃黑煙。
二人被捕 六人在逃
當地警方接報後趕赴現場，並與匪徒駁火，現場槍聲四起。案發當時，車陣中的人紛紛用手機拍片。警方隨後根據情報，在Squinzano附近攔截到匪徒的車輛並逮捕兩人。警方初步調查懷疑，這群極度暴力的匪徒可能來自Foggia，該區一向以訓練有素、專門針對解款車下手的武裝犯罪集團聞名。
犯罪集團趨向「軍事化」
這已是意大利一周內發生的第二宗類似案件。上周在Abruzzo也有一輛解款車遭炸藥炸毀，損失約40萬歐元。警察工會秘書長Nicola Magno對此表達深切擔憂，強調犯罪集團已趨向「軍事化」且極度具攻擊性。他指出，若非前線警員表現專業且沉著應對，這場槍戰恐釀成重大悲劇，並呼籲當局應提升裝備與訓練，以應對日益升級的犯罪活動。
#Italy 🇮🇹: Gunmen blew up an Armored Van belonging to BTV Company and attacked Carabinieri near #Tuturano in #Puglia.— War Noir (@war_noir) February 9, 2026
Gunmen used Kalashnikov assault rifles with jungle-taped mags and removed buttstocks —some seem to be #Chinese 🇨🇳 Type 56 / #Albanian 🇦🇱 ASh-78 Tip-1 rifles. pic.twitter.com/NhUeAGUTJT