意大利8匪徒冒警炸解款車 高速公路駁火猶如真人版GTA（有片）

意大利南部普利亞大區（Puglia）昨日（2月9日）發生持械搶劫案。一群蒙面歹徒冒警，在高速公路上引爆一輛貨車令交通癱瘓，隨後動用炸藥強行炸開解款車後門。當地警方趕赴現場後，雙方爆發激烈交火，猶如真人版GTA（Grand Theft Auto）。目前警方已攔截一輛涉案車輛並拘捕2名疑犯，仍有6人在逃，涉案金額仍在計算中。

燒毀貨車 再炸解款車

根據當地警方與目擊者消息，持械搶劫案發生在意大利一條高速公路上。這群歹徒偽裝成警察，並駕駛一輛車頂裝有藍色警示燈的汽車，試圖攔截解款車。為了確保行動不受干擾並阻礙警方，歹徒先放火燒毀一輛貨車令該路段交通癱瘓，隨後迅速在解款車後方安置炸藥並引爆，現場噴發出濃濃黑煙。