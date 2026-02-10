蘇格蘭工黨領袖促下台 施紀賢面臨逼宮壓力升溫拒請辭

英國首相施紀賢因委任與已故美國富商淫媒愛潑斯坦關係密切的資深外交官文德森出任駐美大使，面對強大逼宮壓力；蘇格蘭工黨領袖呼籲施紀賢辭職，是至今公開呼籲施紀賢落台的工黨最高層人，另施紀賢的幕僚團隊再有高層離職，是兩日內第二名請辭的英國首相府高級官員，但施紀賢在蘇格蘭與工黨國會議員會晤時，重申自己不會辭職。

愛潑斯坦案引發政壇震盪 幕僚團隊再有人離職 蘇格蘭工黨領袖薩瓦爾呼籲施紀賢辭職，是至今公開呼籲施紀賢落台的工黨最高層人士，他解釋敦促施紀賢請辭，是為免拖累工黨在5月蘇格蘭議會選舉的選情。施紀賢與工黨的國會議員會晤，表明自己不會辭職，他指反對者不希望工黨執政和取得成功，強調自己為爭取改變國家的機會奮鬥多年，絕不會放棄使命以及對國家的責任，也不會將國家拖入混亂深淵，強調必須阻止主張民粹主義的改革黨取得政權。首相府辦公室亦強調，施紀賢沒有計劃辭職，多名內閣大臣，包括外相顧綺慧、財相李韻晴等亦表態支持施紀賢。

施紀賢因委任捲入愛潑斯坦案的文德森出任駐美大使備受壓力，執政團隊連續第2日有成員辭職。繼英國首相辦公廳主任麥克斯威尼後，通訊主管艾倫周一亦宣布請辭，他沒有交代原因，僅預祝首相府成功組建新團隊。報道指，麥克斯威尼承認前年建議施紀賢任命文德森為英國駐美大使是錯誤決定，而施紀賢在艾倫請辭後，於首相府向職員發表講話，指自己已經表明，對委任文德森出任駐美國大使感到後悔，並向案件的受害者致歉。