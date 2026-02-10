熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-10 13:28
更新：2026-Feb-10 13:28

扭計骰｜9歲神童2.76秒還原破世界紀錄（有片）

9歲的波蘭神童Teodor Zajder創造了新的扭計骰世界紀錄，他僅用2.76秒就解開，成為有史以來第一個在三秒鐘內還原3x3x3扭計骰的人。Teodor Zajder於周日在波蘭北部格但斯克（Gdańsk）舉行的比賽中創造了這項紀錄。

史上首人突破3秒極限

這名小學生成為有史以來第一個在三秒鐘內還原3x3x3魔術方塊的人，成績也得到了世界扭計骰協會的認可。

3x3x3扭計骰指的是每行每列由三個列組成的「經典」扭計骰。多年來，三秒鐘一直被認為是人類在這項運動中能力的極限，這名波蘭神童打破世界紀錄的影片令現場觀眾、裁判和參賽者都興奮不已。

早前的世界紀錄保持者是8歲的中國魔方神童耿宣一，他去年7歲時以3.05秒的成績完成。

儘管年紀尚小，Teodor Zajder已躋身世界頂尖行列，在國內和國際賽場上與比他年長的對手同場競技。他開設了YouTube頻道，並在各項賽事中獲得了68面金牌。

周日的扭計骰世界紀錄並非Teodor Zajder首次打破。早在2023年11月，年僅7歲的他就創造2×2×2扭計骰的世界最佳成績，當時僅花0.43秒。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

