倡進口越南「處女」解決人口萎縮　南韓地方官為失言致歉

南韓出生率持續下降，全羅南道珍島郡郡守金希洙上周三（4日）在公開場合提議，從越南或斯里蘭卡等國「進口」處女來解決人口萎縮問題，令輿論嘩然之餘，亦引發外交風波，越南提出抗議，金希洙已公開致歉，其所屬執政共同民主黨表決通過開除其黨籍。

金希洙在一場探討人口危機的座談會上稱，面對少子化危機，政府應實施特殊措施，例如從越南或斯里蘭卡進口處女，讓她們與南韓農村地區的年輕男性結婚，其言論引發撻伐。現場官員如光州市長姜琪正隨即提出異議，強調解決人口問題應優先發展產業，不應利用外國人婚姻此類錯誤手段。

金希洙及後發表道歉聲明，解釋該發言是在強調農漁村地區嚴重的人口減少與婚姻、生育基礎弱化等結構性問題，認為單靠振興產業無法解決人口下降問題，需要國家層面的積極制度性對應。他承認使用了「粗鄙且不恰當的詞彙」，但強調初衷是討論解決農村凋零的制度性措施。

共同民主黨通過開除黨籍

金希洙的言論不僅在南韓引發撻伐，更演變成外交事件。越南駐首爾大使館向全羅南道政府發送抗議信函，表達強烈不滿。全羅南道政府隨後發表聲明致歉，坦承該言論嚴重物化女性且侵犯人格尊嚴，向越南人民與所有女性深表歉意。金希洙的所屬政黨正是執政黨共同民主黨，該黨於本月9日在國會召開最高委員會會議，一致表決通過開除其黨籍。