日本眾議院選舉結束，大勝的執政自民黨通知主要反對黨派的中道改革聯盟，將在下星期三（18日）舉行特別國會會議，預料選出新的首相。同時，執政同盟的日本維新會透露，獲首相高市早苗邀請，派員加入內閣。現任日本財務大臣的片山皋月就透露，高市早苗定下食品消費費轄免只有2年。
取得超過三分之二議席的自民黨，今日（10日）通知中道改革聯盟有關於舉行特別國會的日期。在當日將會進行首相選舉，預料高市早苗會繼續連任，並且確定新的內閣班子。高市雖然早前表示，第2次內閣的變動很少，不過執政同盟的維新會代表，大阪府知事吉村洋文透露獲得高市邀請派員入閣，他表示在昨夜收到高市電話邀請加入內閣，而他表示會考慮加入。他指：「我們已經在國會分擔責任和工作，我認為我們也應該在內閣中分擔，為高市內閣的發展起加速作用。」
日本國家負債達1342萬億日圓
據日本媒體報道，今屆的會期只會有150日，不過高市希望在舉行特別國會會議後，盡快在參眾兩院舉行施政方針演說及接受質詢，同時可以盡快審議新一個財年的預算，但預計要在3月底完成審議仍有一定難度。高市在昨日的記者會上，已表明今屆議會將挑戰修訂憲法，而在國會擁有三分之二大多數的控制之下，自民黨可以輕易通過修憲。
另外高市在遺前的承諾中，包括了減免食品的消費稅，財長的片山皋月今日在記者會上，表明高市的承諾只是減免2年。她表示財務省將向國會「提供盡量多的技術建議」，但指結果無法預料。 財務省今日的公布，日本國債、借款以及短期證券，合計貸款已達1,342萬億日買水平，比上一個年度增加近25萬億日圓，再推高日本政府的負債數字。然而高市在周一的記者會，表明希望在不發行特別債券。故此預料可能會削減政府在公共工程等領域的開支。