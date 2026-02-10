高市早苗邀維新會入閣　下星期三選新首相

日本眾議院選舉結束，大勝的執政自民黨通知主要反對黨派的中道改革聯盟，將在下星期三（18日）舉行特別國會會議，預料選出新的首相。同時，執政同盟的日本維新會透露，獲首相高市早苗邀請，派員加入內閣。現任日本財務大臣的片山皋月就透露，高市早苗定下食品消費費轄免只有2年。

取得超過三分之二議席的自民黨，今日（10日）通知中道改革聯盟有關於舉行特別國會的日期。在當日將會進行首相選舉，預料高市早苗會繼續連任，並且確定新的內閣班子。高市雖然早前表示，第2次內閣的變動很少，不過執政同盟的維新會代表，大阪府知事吉村洋文透露獲得高市邀請派員入閣，他表示在昨夜收到高市電話邀請加入內閣，而他表示會考慮加入。他指：「我們已經在國會分擔責任和工作，我認為我們也應該在內閣中分擔，為高市內閣的發展起加速作用。」