英國男子殺前女友被捕　被捕時崩潰　因玩不到GTA6(有片)

據BBC報道，英國牛津一名35歲男子Robert Richens因涉嫌謀殺前女友而被捕。在法院上，警方播出被捕的影像，他崩潰表示自己將因此錯過《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱《GTA6》）的上市。Robert Richens的反應引起網民討論。
在被上銬後，Robert Richens反覆哭訴會「錯過GTA」。警方詢問他後，他指是《GTA6》，當時《GTA6》上市日仍定於2026年5月26日。警方試圖安撫他，表示距離《GTA6》上市還很久，但他仍崩潰稱自己可能被判終身監禁，甚至坦言原本可以選擇逃亡。
據Metro報道，在去年5月30日，Robert Richens主動向警方自首，聲稱自己意外殺死前女友Rachael Vaughan，並不斷表示懊悔。被當地法院判處終身監禁，最低須服刑16年又1月。
A British man got arrested for murdering his ex-girlfriend, and the first thing he worried about was missing GTA 6.— GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) February 8, 2026
He eventually got a life sentence with a minimum term of 16 years, right around GTA 7. pic.twitter.com/GSlllwWXdE