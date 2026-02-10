在華日本企業投資意向微升　促政治與經濟分開

日本在華企業組成的「中國日本商會」，今日（10日）公布對在華日企的調查，當中有59%的企業表示打算在今年增加或維持在中國的投資，不過他們同時指出在輸出管制的不確定性，以及中日關係惡化感到擔心，商會呼籲中國及日本政府加強溝通，以及將政治與經濟分開，避免對企業造成影響。

中國日本商會的調查每年進行2次，而今次是適逢中日關係因為去年11月高市早苗涉台言論而惡化後的首次。調查訪問了1,427間在中國有業務的日本企業。當中以銷售額方面，有35%的企業表示有上升及輕微上升，比半年前調查增加7個百分點。而對於今年對華投資，有59%的企業表示會「大幅增加」、「增加」或「與上年相同」的投資，當中回應增加及大幅增加的企業比半年前上升1個百分點，他們表示是因為見到市場的需求。至於與去年相同的企業亦比半年前增3個百分點。然而對於中國國內的經濟狀況的預測仍是惡化較多。