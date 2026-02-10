在華日本企業投資意向微升　促政治與經濟分開

日本在華企業組成的「中國日本商會」，今日（10日）公布對在華日企的調查，當中有59%的企業表示打算在今年增加或維持在中國的投資，不過他們同時指出在輸出管制的不確定性，以及中日關係惡化感到擔心，商會呼籲中國及日本政府加強溝通，以及將政治與經濟分開，避免對企業造成影響。
中國日本商會的調查每年進行2次，而今次是適逢中日關係因為去年11月高市早苗涉台言論而惡化後的首次。調查訪問了1,427間在中國有業務的日本企業。當中以銷售額方面，有35%的企業表示有上升及輕微上升，比半年前調查增加7個百分點。而對於今年對華投資，有59%的企業表示會「大幅增加」、「增加」或「與上年相同」的投資，當中回應增加及大幅增加的企業比半年前上升1個百分點，他們表示是因為見到市場的需求。至於與去年相同的企業亦比半年前增3個百分點。然而對於中國國內的經濟狀況的預測仍是惡化較多。
商會在報告中表示，中日之間仍有很多議題懸而未決，因此透過溝通增進理解至為重要。他們指目前中日政府欠缺充分的對話感到擔憂。商會指中日關係的惡化可能波１企業活動，包括訂單、採購及投資決策，故此希望能將政治及經濟分開，避免影響企業活動。同時商會提及日本駐外人員及出差員工的安全憂慮增加，在家屬缺乏理解之下，令企業難以招聘駐外人員，同時中日航班減少，也為員工出差及人才交流造成不便。另外商會提到通關手續及運作缺乏透明，因為通關延誤及額外資料要求對營運造成了負擔。商會表示，因應對未來前景的不確定性強烈，企業不得不持續謹慎對待新的投資以及在華業務擴張。