大馬餐廳賀年歌MV 洗腦歌詞神似廣東粗口爆紅(有片)

馬年將至，社交平台近日瘋傳一首馬來西亞的賀年歌MV，其曲名《Ong Kaw Kaw》雖然取自閩南話，惟被指和廣東粗口諧音相似，引發大馬、香港、廣東等地網民爭議，亦令歌曲爆紅熱度升溫。

《Ong Kaw Kaw》是馬來西亞連鎖餐飲品牌「Bungkus Kaw Kaw」近日推出的賀年歌，MV中的歌手在店內跳唱載歌載舞，期間重複「Ong Kaw Kaw」一句，再以普通話歌詞推介品牌飲品，非常洗腦。

網民稱「好似針對廣東人」

由於歌曲節奏輕快，加上歌詞易上口，社交平台上架後即大受歡迎，更有網民指不斷重覆的歌詞「Ong Kaw Kaw」，與廣東粗口「戇XX」極之相似，質疑是填詞人刻意用粗口諧音提升外界注意，令歌曲更於香港、廣東等地廣泛轉發。許多網民笑言，「呢首歌好似針對廣東人」、「創作團隊沒有識粵語的人」、「歌名同條MV好夾喎，完全演譯出廣東話神髓」、「廣東人開心地笑了」、「好療癒」，亦有人戲言「拜年咁講俾阿媽打死」，另有人批評MV一名女角色打扮神似2008年因肝癌病逝的香港資深藝人、「開心果」沈殿霞，質疑不尊重「肥姐」。