以色列總統訪問澳洲　警察與示威者暴力衝突拘27人

澳洲政府邀請以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）訪問澳洲，在星期一（9日）晚於悉尼與澳洲的警察爆發暴力衝突，在社交平台的影片，有警察毆打一名示威者。新南威爾斯警方就表示他們只是「做應該做的事」，並指警察拘捕了27人，當中9人被起訴，另外10名的警員受傷。

澳洲政府在去年邦迪海灘發生槍擊案，造成15人死亡之後，邀請赫爾佐格訪問澳洲，稱此舉將有助為猶太社區療癒創傷，但受到親巴勒斯坦團體的反對。在之前，集會組織者曾試圖透過法律途徑推翻警方，對他們舉行示威的限制但敗訴。據影片顯示，大批的示威者在悉尼市政廳及附近地區抗議，主辦單位稱有5萬人參加，而警察就指有6,000人。在影片中有警察與示威者間爆發衡突，當中有警察毆打示威者，以及拖走正在祈禱的穆斯林男子。