貝森特稱正準備下輪經貿談判 美媒︰特朗普4月首周訪華

特朗普去年在南韓釜山跟習近平會面後，曾稱今年4月會訪華，並稱習近平會於年底訪美。美國政治新聞網站Politico引述3名消息人士稱，特朗普將會於4月首個星期到訪北京。但報道引述一名白宮官員稱，習特會日期尚無最終定案。報道並稱，習特或於會面時談及台灣議題。中美元首上周曾經通電話，當時習近平向特朗普強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。

美媒指美國總統特朗普將於4月第一個星期訪華，與國家主席習近平會晤，揭開今年雙方見面4次的序幕。美國財長貝森特表示，財政部高級官員上周訪華為新一輪中美經貿談判作準備，冀跟中國保持積極的發展勢頭。

貝森特則在社交平台發文稱，美國財政部高級官員上周訪華，加強中美的溝通，期間跟中方討論了其與國務院副總理何立峰，舉行下一輪中美貿易高級別會晤的籌備工作。他並稱，美方期待雙方繼續開展建設性的對話，並在未來數星期與中國保持積極的發展勢頭。

中美對上一次經貿談判於去年10月在馬來西亞舉行，北京當時同意暫緩對稀土供應實施出口管制，華盛頓則取消對中國商品徵收100%關稅。新一輪經貿談判的舉行時間及地點目前尚未可知，但路透社稱料於未來幾個星期內舉行，為特朗普訪華鋪路。