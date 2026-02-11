受淫媒愛潑斯坦案波及 英揆施紀賢堅拒辭職

英國首相施紀賢因富商淫媒愛潑斯坦案面臨逼宮。他委任資深外交官文德森出任駐美國大使，後者卻被揭與愛潑斯坦案有關，引發其政府管治危機。先後有兩名幕僚「問責」辭職，蘇格蘭工黨領袖薩瓦爾更公開呼籲首相換人。雖然壓力日增，但施紀賢周一堅拒請辭，並且獲內閣大臣及工黨議員力撐，似乎沒有即時落台的風險。

施紀賢因文德森的任命遭質疑判斷和管治能力，他嘗試滅火但失敗。繼幕僚長麥克斯威尼周日辭職後，前首相貝理雅時代已與文德森共事的通訊主管艾倫亦請辭；前者稱是他推薦文德森須為此負責，後者沒有說辭職原因。薩瓦爾周一稱，擔心事件將拖累5月蘇格蘭議會選舉的選情，他指唐寧街首相府的主事者應換人，以免選舉的視線被轉移。工黨在蘇格蘭的支持率自2024年選舉後大跌。薩瓦爾是事件發酵以來，工黨最高領導層要求施紀賢辭職。唐寧街發言人回應稱，英國人投票授權施紀賢出任首相5年，為英國帶來改變，而他會兌現承諾。

多名內閣大臣表態支持

為挽回黨友的信心，施紀賢周一到國會與逾400名工黨下議院議員會晤逾1小時。他稱奮力爭取到機會改變國家，不會辭職也不會棄國家於不顧，或像其他人一樣令大家陷入亂局。他稱，將集中防止民粹主義的改革黨取得政權，並呼籲工黨議員團結打這場仗。據稱，有議員起立拍掌，但亦有人尖銳提問。工黨議員整體上仍是支持他。

另外，多名內閣成員在社交平台發文繼續支持施紀賢，包括副首相兼司法大臣林德偉、外相顧綺慧、財相李韻晴和防相賀理安。黨內首相候選人之一的前副首相韋雅蘭也發文，支持施紀賢領導他們至任期結束。在麥克斯威尼為事件承認責任辭職後，施紀賢嘗試將大眾焦點拉回解決生活成本上升問題及刺激英國經濟。在野保守黨卻窮追猛打，黨魁柏丹娜形容施紀賢像風中翻飛的膠袋，大眾需要他認真地處理難題；若他無法勝任，工黨內須有人代替他，或者他們需要一個選舉。