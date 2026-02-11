特朗普威脅阻美加大橋通車　卡尼：已提醒對方是由加方出資建造

美國總統特朗普周一(9日)威脅，將阻止連接美國密歇根州底特律與加拿大安大略省溫莎市的戈迪豪國際大橋通車，除非美方獲得「充分補償」，並主張美方應取得至少 50% 的所有權。媒體形容這是特朗普在貿易問題上針對加拿大發起的最新一輪行動。

特朗普9日在旗下Truth Social發文，列舉多項對加拿大的不滿，包括加方擁有該橋的所有權、加拿大拒絕在國內商店銷售部分美國酒精飲料、對乳製品維持高關稅，甚至與中國的聯繫等。除非美國獲得我們為之付出的一切的充分補償，否則我不會允許這座大橋通車。更重要的是，加拿大必須給予美國應得的公平與尊重。」他還稱，「我們將立即啟動談判。鑒於我們給予他們的一切，我們或許至少應擁有該資產一半的所有權。」特朗普也批評加拿大尋求與中國達成貿易協議，並提出對中國可能影響北美局勢的相關說法，但未提供具體證據。