米蘭冬奧｜花滑選手比賽日驚覺未交功課急寫求情信　教授決定曝光(有片)

米蘭冬奧賽事近日進行得如火如荼，近日亦傳出一則有趣事件。加拿大花樣滑冰女將Madeline Schizas在比賽當天突然想起有功課未交，立刻寫信向教授說明情況，令她瞬間走紅，教授決定隨後亦曝光。
綜合報道，Madeline在奧運比賽當天才意識到作業截止日期與比賽撞期，因此不得不緊急向教授請求延長交稿時間。原本她的社會學論文截止日是周五（6日），但她以為是周日（8日）。Madeline向教授發送延長交稿申請後，在Instagram上發文，為自己的疏忽致歉，並附上官方新聞稿證明自己確實在參加奧運，讓教授能確認她並非編造理由以逃避截止日期。她在也幽默的表示自己是一位「真的愛當學生的運動員」，引起網路熱烈回應，甚至有網民笑言：「這個理由比大多數學生的借口都要合理」。
Madeline：真不敢相信大家會這麼在意
報道指，Madeline就讀於靠近家鄉安大略省奧克維爾的McMaster University，作為學生運動員需要兼顧課業與訓練，即使奧運比賽舉行，亦須同時兼顧學業。在6日的原定論文截止日期，Madeline完成女子單人短節目，最終排名第6。至於教授是否批准延期，Madeline事後在一段訪問中透露：「既然大家這麼關心，我真的拿到延期了哈哈。我真不敢相信大家會這麼在意。」她還補充：「這是一個關於奧運聚光燈下的好學習經驗。」
根據公開資料，Madeline曾在2022年北京冬奧參加3項比賽，在女子單人滑項目中名列第18名，並幫助加拿大隊在團體賽中取得第4名。Madeline亦經常在社交平台分享她的訓練、比賽和個人生活點滴。