米蘭冬奧｜花滑選手比賽日驚覺未交功課急寫求情信　教授決定曝光(有片)

米蘭冬奧賽事近日進行得如火如荼，近日亦傳出一則有趣事件。加拿大花樣滑冰女將Madeline Schizas在比賽當天突然想起有功課未交，立刻寫信向教授說明情況，令她瞬間走紅，教授決定隨後亦曝光。

綜合報道，Madeline在奧運比賽當天才意識到作業截止日期與比賽撞期，因此不得不緊急向教授請求延長交稿時間。原本她的社會學論文截止日是周五（6日），但她以為是周日（8日）。Madeline向教授發送延長交稿申請後，在Instagram上發文，為自己的疏忽致歉，並附上官方新聞稿證明自己確實在參加奧運，讓教授能確認她並非編造理由以逃避截止日期。她在也幽默的表示自己是一位「真的愛當學生的運動員」，引起網路熱烈回應，甚至有網民笑言：「這個理由比大多數學生的借口都要合理」。