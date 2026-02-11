大學男生求婚不遂　課室內當眾槍殺意中人後自轟(有片)

印度旁遮普邦日前發生一宗駭人的謀殺及自殺案。事發於周一(9日)，一名法學院大一男生，在課室內當眾槍殺一名女同學後，舉槍自殺未遂，目前情況危急。據指，槍手曾多次向該女同學求婚但被拒，而動殺機。

綜合報道，事發於9日早上9時許，在一間私立法學院Mai Bhago Law College，網上流傳該學院的監察影片顯示，當時一名20歲的女生Sandeep Kaur正在課室後排座位上另一名女生交談，前方同歲的男生Prince Raj突然從座位起身，轉身朝Sandeep的頭部開槍，接著又朝自己頭部開槍並倒地，近距離目睹事件的女生頃刻驚惶失措。Sandeep被證實當場死亡，槍手Prince則被送院搶救，目前情況危急。