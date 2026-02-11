熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-11 14:15
更新：2026-Feb-11 14:15

大學男生求婚不遂　課室內當眾槍殺意中人後自轟(有片)

大學男生求婚不遂，課室內當眾槍殺意中人後自轟。(X)

印度旁遮普邦日前發生一宗駭人的謀殺及自殺案。事發於周一(9)，一名法學院大一男生，在課室內當眾槍殺一名女同學後，舉槍自殺未遂，目前情況危急。據指，槍手曾多次向該女同學求婚但被拒，而動殺機。

綜合報道，事發於9日早上9時許，在一間私立法學院Mai Bhago Law College，網上流傳該學院的監察影片顯示，當時一名20歲的女生Sandeep Kaur正在課室後排座位上另一名女生交談，前方同歲的男生Prince Raj突然從座位起身，轉身朝Sandeep的頭部開槍，接著又朝自己頭部開槍並倒地，近距離目睹事件的女生頃刻驚惶失措。Sandeep被證實當場死亡，槍手Prince則被送院搶救，目前情況危急。

男生Prince Raj突然從座位起身，轉身朝Sandeep的頭部開槍。(X) 男生Prince Raj突然從座位起身，轉身朝Sandeep的頭部開槍。(X) 男生接著又朝自己頭部開槍並倒地，近距離目睹事件的女生頃刻驚惶失措。(X) 男生接著又朝自己頭部開槍並倒地，近距離目睹事件的女生頃刻驚惶失措。(X)

死者的母親證實女兒早前已與他人訂婚

報道引述Sandeep的姐姐表示，疑犯曾多次到其家中向妹妹Sandeep求婚，但妹妹明確告知已與他人有婚約，並禮貌拒絕。寡婦、死者的母親亦證實，女兒早前已與他人訂婚，她質疑為何學生可帶武器進入校園。警方正調查嫌疑人的作案動機及作案用的槍支來源。

