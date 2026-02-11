ChatGPT測試投放廣告拓財源 阿特曼為錢低頭遭對手嘲諷

OpenAI已開始在聊天機械人ChatGPT的免費版、最低付費版中測試投放廣告。(資料圖片)

人工智能(AI)公司OpenAI已開始在聊天機械人ChatGPT的免費版、最低付費版中測試投放廣告，報道指，OpenAI「押注」用戶不會介意這些干擾，在成本飆升情況下，OpenAI正尋求開拓更多財源。

OpenAI周一(9日)表示，這項測試將針對美國登入的成年用戶，「涵蓋免費和Go訂閱方案」。Go訂閱方案在美國的費用為每月8美元。

據悉，OpenAI近10億用戶中，僅有極小比例付費使用ChatGPT高級訂閱服務，而此服務將維持無廣告。OpenAI表示：「廣告不會影響ChatGPT您的答覆內容，您的ChatGPT對話內容也將對廣告客戶保密。」