ChatGPT測試投放廣告拓財源 阿特曼為錢低頭遭對手嘲諷

人工智能(AI)公司OpenAI已開始在聊天機械人ChatGPT的免費版、最低付費版中測試投放廣告，報道指，OpenAI「押注」用戶不會介意這些干擾，在成本飆升情況下，OpenAI正尋求開拓更多財源。
OpenAI周一(9日)表示，這項測試將針對美國登入的成年用戶，「涵蓋免費和Go訂閱方案」。Go訂閱方案在美國的費用為每月8美元。
據悉，OpenAI近10億用戶中，僅有極小比例付費使用ChatGPT高級訂閱服務，而此服務將維持無廣告。OpenAI表示：「廣告不會影響ChatGPT您的答覆內容，您的ChatGPT對話內容也將對廣告客戶保密。」
自從2022年ChatGPT推出以來，OpenAI進行多輪融資，估值飆升至5,000億美元。分析員預期，OpenAI未來有可能以1萬億美元估值上市。
阿特曼憂廣告令ChatGPT用戶反感
然而，OpenAI消耗現金速度驚人，主要用於維持服務所需的強大運算能力；行政總裁阿特曼(Sam Altman)長期以來表達對廣告的反感，認為廣告可能會讓網民對ChatGPT的內容產生不信任感。
但阿特曼的立場已急轉彎，過去的周末競爭對手Anthropic在職業美式足球聯盟NFL年度冠軍戰「Super Bowl」期間首度賣廣告，強調他們的聊天機械人Claude將維持無廣告，這顯然是對ChatGPT計劃推出廣告冷嘲熱諷。