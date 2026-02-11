女子褲裡藏鮑　盜瀕危海味面臨天價罰款

美國加州一名女子近日在北加州州立公園非法捕撈瀕危鮑魚，並偷偷將活生生的鮑魚塞進褲裡試圖闖關。幸當地執法人員透過高倍率觀察鏡全程目睹過程，隨即在停車場將其攔下，並請來女警徹底搜身，該名女子最終在褲內掏出兩隻鮑魚，她將面臨最高4萬美元(約31萬港元)的天價罰款。

綜合報道，加州魚類與野生動物管理局(CDFW)官員表示，執法人員當時在州立公園Van Damme State Park，利用高倍率望遠觀察鏡監視潮間帶，無意間發現一名女子與同伴正在採集紫色海膽，隨後該女子偷偷摸摸地將一隻瀕危的鮑魚塞進自己的褲裡。執法人員待兩人回到停車場時立即上前截查。起初，該名女子僅從褲裡掏出一隻體型較小的鮑魚交給官員。但由於監視過程顯示其動作不只一次，官員隨即請來女警支援。在女警抵達後，該女子自知難逃法網，主動從褲裡掏出第二隻鮑魚。