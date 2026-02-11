女子褲裡藏鮑　盜瀕危海味面臨天價罰款

美國加州一名女子近日在北加州州立公園非法捕撈瀕危鮑魚，並偷偷將活生生的鮑魚塞進褲裡試圖闖關。幸當地執法人員透過高倍率觀察鏡全程目睹過程，隨即在停車場將其攔下，並請來女警徹底搜身，該名女子最終在褲內掏出兩隻鮑魚，她將面臨最高4萬美元(約31萬港元)的天價罰款。
綜合報道，加州魚類與野生動物管理局(CDFW)官員表示，執法人員當時在州立公園Van Damme State Park，利用高倍率望遠觀察鏡監視潮間帶，無意間發現一名女子與同伴正在採集紫色海膽，隨後該女子偷偷摸摸地將一隻瀕危的鮑魚塞進自己的褲裡。執法人員待兩人回到停車場時立即上前截查。起初，該名女子僅從褲裡掏出一隻體型較小的鮑魚交給官員。但由於監視過程顯示其動作不只一次，官員隨即請來女警支援。在女警抵達後，該女子自知難逃法網，主動從褲裡掏出第二隻鮑魚。
野生動物管理局：所有鮑魚品種均被列為「極危」
加州法律對於盜捕瀕危物種處罰極重。根據州法，盜捕鮑魚最高可處以4萬美元(約31萬港元)罰款及1年有期徒刑。換算下來，該女子藏在褲子裡的這兩顆鮑魚，每隻代價高達15萬港元。野生動物管理局強調，目前美國西海岸所有的鮑魚品種均被列為「極危」。加州政府已全面禁止所有娛樂性與商業性的紅鮑魚採捕，該禁令將至少持續至2036年。官員解釋，由於海洋熱浪與2014年「海帶森林」大面積崩潰，導致鮑魚食物來源消失，數量急劇下降，目前每一顆種鮑對於生態復育都至關重要。