印尼擁8大潛在稀土礦區　礦業局長：儲量前景可期 能與其他國家競爭

印尼礦業局長Brian Yuliarto表示，印尼已確認8個可能蘊藏大量稀土元素的礦區，並計劃啟動兩項開發稀土加工技術的研究計劃。

據悉，稀土包含17種元素，其中15種為銀白色金屬，可用於製造磁鐵，這些磁鐵則用於驅動電動車、手機及導彈系統運作等。路透社指，印尼是群島國家以及東南亞最大的經濟體，擁有一些關鍵礦產的豐富儲量，也是目前全球最大的鎳產品生產國，以及錫的最大出口國。

Yuliarto表示，這8個可能蘊藏大量稀土元素的大型礦區位於印尼加里曼丹島(Kalimantan)、蘇拉威西島(Sulawesi)以及邦加勿里洞(Bangka Belitung)等地。他也指出，除了稀土，部分礦區還蘊藏國防工業中扮演重要角色的鎢、鉭及銻等礦物。