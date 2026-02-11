熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-11 14:40
更新：2026-Feb-11 14:40

印尼擁8大潛在稀土礦區　礦業局長：儲量前景可期 能與其他國家競爭

Indkali

圖為印尼加里曼丹。(互聯網)

印尼礦業局長Brian Yuliarto表示，印尼已確認8個可能蘊藏大量稀土元素的礦區，並計劃啟動兩項開發稀土加工技術的研究計劃。

據悉，稀土包含17種元素，其中15種為銀白色金屬，可用於製造磁鐵，這些磁鐵則用於驅動電動車、手機及導彈系統運作等。路透社指，印尼是群島國家以及東南亞最大的經濟體，擁有一些關鍵礦產的豐富儲量，也是目前全球最大的鎳產品生產國，以及錫的最大出口國。

Yuliarto表示，這8個可能蘊藏大量稀土元素的大型礦區位於印尼加里曼丹島(Kalimantan)、蘇拉威西島(Sulawesi)以及邦加勿里洞(Bangka Belitung)等地。他也指出，除了稀土，部分礦區還蘊藏國防工業中扮演重要角色的鎢、鉭及銻等礦物。

印尼將啟動稀土加工技術研究

Yuliarto指出，這些礦區的開採將由新成立的國營礦業公司(Perminas)負責。但他未有提供具體的儲量估計數據，僅說其數量「前景可期」，足以讓印尼在國際上與其他國家競爭。

他表示，印尼礦業局計劃「不久的將來」在印尼中部的西蘇拉威西省(West Sulawesi)馬武柔(Mamuju)啟動兩項稀土加工技術的研究計劃，而這些研究將與稀土元素的礦業勘探準備工作同步進行。

