少女因特朗普去年與父親鬧交兼被擊斃　男朋友上庭悲述案發經過

23歲少女Lucy因特朗普去年與父親鬧交兼被擊斃 男朋友上庭悲述案發經過

英國一名23歲女子Lucy Harrison去年1月前往美國德州普洛斯珀（Prosper）探親期間，疑遭到父親Kris開槍擊中胸部身亡。事發前，二人曾就美國總統特朗普爭論。英國柴郡（Cheshire）法院近日召開驗屍聽證會，對事件展開調查。 根據《BBC》，美國當地警方事發後曾調查Lucy的死因，初步判斷為誤殺。不過，德州Collin County的大陪審團最終決定不起訴Kris，因此未提出刑事指控。 死者的男朋友Sam Littler出席聽證會作證，案發時陪女朋友前往美國的他指當日Lucy與父親Kris因特朗普而發生激烈爭拗。當時特朗普正準備重返白宮。

Littler表示，每當父親談及槍械管制議題時常令Lucy不滿，而當日因特朗普引發的爭吵更是升級。Lucy質問父親，「如果我是那個被侵犯的女孩，你會有甚麼感想？」Kris則回應，他還有另外2個女兒住在一起，所以不會太過在意。此話令Lucy情緒低落及跑上樓。 父女入睡房15秒後傳出巨響 Littler回憶，在準備出發前往機場的半小時前，Lucy在廚房裡。隨後，Kris牽著Lucy的手往一樓睡房。約15秒後，Littler聽到巨響，Kris及後驚恐地呼喊妻子Heather。Littler趕到時看到Lucy倒臥在浴室入口，Kris則在一旁驚慌失措地尖叫。值得一提是Kris在女兒年紀還小時就移居美國，曾因酗酒問題接受治療。

Kris並未出席聽證會但提交了書面證詞稱，當日他酒癮復發喝了約500毫升的白酒。他當時和女兒正在看一則槍擊案新聞，並詢問女兒想不想看看他的Glock9毫米半自動手槍。他聲稱，自己拿起槍準備展示之際，突然聽到槍響。他不明白發生了甚麼事，也不記得自己的手指是否碰到扳機。 警員作證稱疑犯身上有酒氣 調查顯示，當天Kris曾在便利店購買2瓶500毫升的白酒，到場的警員Escalera作證指Kris身上有酒氣。Lucy母親Jane Coates代理律師認為，Kris是「房內槍殺Lucy的人，也是事發時房內唯一的人」。