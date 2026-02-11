熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Feb-11 15:35
更新：2026-Feb-11 15:35

索馬里客機起飛故障迫降衝落海 機長神反應救全機55人（有片）

分享：
索馬里客機起飛故障迫降衝落海 機長神反應救全機55人。（美聯社）

索馬里客機起飛故障迫降衝落海 機長神反應救全機55人。（美聯社）

adblk4

東非國家索馬里昨日（2月10日）發生驚險飛機意外，一架載有55人的客機技術故障返回首都摩加迪休（Mogadishu）的機場迫降，飛機衝出跑道最終停在鄰近海灘淺水區。機體雖受損，機上全員平安，機長也因當機立斷受到讚揚。

根據《BBC》與《美聯社》，索馬里民航局（Somalia's Civil Aviation Authority）表示，這架屬於星空航空（Starsky Aviation）的Fokker 50客機原訂從摩加迪休起飛前往該國北部城市加爾卡約（Gaalkacyo）。

起飛15分鐘出現技術故障

機組人員在客機起飛後約15分鐘後通報飛機出現技術問題，要求返回機場。然而，客機降落時衝出跑道，最終停在淺水區。

adblk5

星空航空客機在索馬里首都摩加迪休機場迫降，無人受傷。（美聯社） 星空航空客機出現技術問題而要折返迫降。（美聯社）

X上流傳的影片顯示，乘客從飛機中離開，沿著海灘撤離。機上50名乘客及5名機組人員均未有受傷。非洲聯盟駐索馬里特派團（African Union's mission in Somalia）表示，聯合國與非盟部隊已迅速趕往現場協助救援行動。索馬里交通部長也到場視察，並在社交平台發文說明情況。

飛機故障原因仍在調查

星空航空公司發言人Hassan Mohamed Aden對機師的冷靜應變給予高度評價，稱其迅速且冷靜的決定是機上所有人安全的關鍵。他表示「我們對於所有乘客與機組人員的平安感到欣慰。目前，調查正在進行中，以確定原因」。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

送JFOODO x AEON日本鹿兒島金柑禮盒

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務