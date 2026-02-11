索馬里客機起飛故障迫降衝落海 機長神反應救全機55人（有片）

東非國家索馬里昨日（2月10日）發生驚險飛機意外，一架載有55人的客機技術故障返回首都摩加迪休（Mogadishu）的機場迫降，飛機衝出跑道最終停在鄰近海灘淺水區。機體雖受損，機上全員平安，機長也因當機立斷受到讚揚。
根據《BBC》與《美聯社》，索馬里民航局（Somalia's Civil Aviation Authority）表示，這架屬於星空航空（Starsky Aviation）的Fokker 50客機原訂從摩加迪休起飛前往該國北部城市加爾卡約（Gaalkacyo）。
起飛15分鐘出現技術故障
機組人員在客機起飛後約15分鐘後通報飛機出現技術問題，要求返回機場。然而，客機降落時衝出跑道，最終停在淺水區。
X上流傳的影片顯示，乘客從飛機中離開，沿著海灘撤離。機上50名乘客及5名機組人員均未有受傷。非洲聯盟駐索馬里特派團（African Union's mission in Somalia）表示，聯合國與非盟部隊已迅速趕往現場協助救援行動。索馬里交通部長也到場視察，並在社交平台發文說明情況。
飛機故障原因仍在調查
星空航空公司發言人Hassan Mohamed Aden對機師的冷靜應變給予高度評價，稱其迅速且冷靜的決定是機上所有人安全的關鍵。他表示「我們對於所有乘客與機組人員的平安感到欣慰。目前，調查正在進行中，以確定原因」。
