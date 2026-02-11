索馬里客機起飛故障迫降衝落海 機長神反應救全機55人（有片）

東非國家索馬里昨日（2月10日）發生驚險飛機意外，一架載有55人的客機技術故障返回首都摩加迪休（Mogadishu）的機場迫降，飛機衝出跑道最終停在鄰近海灘淺水區。機體雖受損，機上全員平安，機長也因當機立斷受到讚揚。

根據《BBC》與《美聯社》，索馬里民航局（Somalia's Civil Aviation Authority）表示，這架屬於星空航空（Starsky Aviation）的Fokker 50客機原訂從摩加迪休起飛前往該國北部城市加爾卡約（Gaalkacyo）。

起飛15分鐘出現技術故障

機組人員在客機起飛後約15分鐘後通報飛機出現技術問題，要求返回機場。然而，客機降落時衝出跑道，最終停在淺水區。