日本築地撞警車中國男子雪地超速被起訴　鄰居指長期違泊

星期日（8日）清晨，在日本東京都的築地大橋撞向停泊路旁警車的中國籍男子劉長然，周二（10日）已被日本警方以危險駕駛罪名起訴，不過肇事逃逸的罪名目前未有被落案。而日本媒體發現，劉在居住的東京屋苑可說「惡名昭彰」，被鄰居指經常違規泊車，霸佔他人車位等。

東京警察向傳媒透露，41歲的劉長然周日在積雪的築地大橋上面，以大幅超過路段限制時速60公里的速度行駛，結果撞向停泊在左邊，正處理因為大雪而引致的車禍的警車，車上的2名警察局中，1人被撞至重傷，劉之後把副駕駛席的女乘客車以及涉事的林寶堅尼SUV遺留在現場，警察在周二向法庭提交文件對劉作出起訴。