日本築地撞警車中國男子雪地超速被起訴　鄰居指長期違泊

星期日（8日）清晨，在日本東京都的築地大橋撞向停泊路旁警車的中國籍男子劉長然，周二（10日）已被日本警方以危險駕駛罪名起訴，不過肇事逃逸的罪名目前未有被落案。而日本媒體發現，劉在居住的東京屋苑可說「惡名昭彰」，被鄰居指經常違規泊車，霸佔他人車位等。
東京警察向傳媒透露，41歲的劉長然周日在積雪的築地大橋上面，以大幅超過路段限制時速60公里的速度行駛，結果撞向停泊在左邊，正處理因為大雪而引致的車禍的警車，車上的2名警察局中，1人被撞至重傷，劉之後把副駕駛席的女乘客車以及涉事的林寶堅尼SUV遺留在現場，警察在周二向法庭提交文件對劉作出起訴。
日本媒體報道，劉長然在東京都中央區一幢高級公寓居住，月租約16萬日圓。在公寓居民的一個網絡上有人表示，該輛林寶堅尼跑車，在當地經常違泊，有時停在大樓的停車場，有時又會泊在外面，每次停泊地點都不同，覺得車輛非常可疑。當地居民又指，大廈近年已成為外國人非法出租公寓作民宿或是非法出租車輛的集中地。因為這些人很易被識別，他們經常用中文或是很不靈光的日語談話，並經常在屋苑公共空間活動。居民又表示，雖然曾致電報警舉報包括非法出租住宅以及違例泊車等問題，但警察能做的事有限，原因是在非法出租方面，那些中國遊客會藉詞稱是親戚而逃避檢控。而劉長然相信確實是居住在有關公寓，日本媒體懷疑他可能涉及其他的問題。