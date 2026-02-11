美國麥當勞推「麥樂雞魚子醬」餐 引瘋狂搶購官網死機

美國麥當勞推「麥樂雞魚子醬」套餐，在網上瞬間售罄，因太多人登入搶購官網一度死機。(互聯網)

麥樂雞配魚子醬是甚麼味道，相信大家很好奇。美國麥當勞周二(10日)推出「麥樂雞魚子醬」套餐，結果甫開買便出現瘋搶，官網更死機。網頁回復正常後稱「麥樂雞魚子醬」成為大家今年的情人，已經迅速售罄。報道指，該套餐短短數分鐘已賣光。

美國麥當勞與魚子醬供應商Paramount合作在情人節限時推出有關套餐，每份麥樂雞套餐包括一罐1盎司(約28克)的Paramount魚子醬、1張25美元(約195港元)麥樂雞禮券、鮮忌廉和魚子醬勺子。該套餐周二早上11時發售，但只在專用官方網頁售賣，店舖並沒有。開賣後瞬間已有不少人稱官網有問題，甚至完全不能進入。麥當勞在宣傳中表示「是甚麼讓這搭配如此經典？我們招牌麥樂雞的酥脆與Paramount魚子醬完美融合，堪稱人生特殊時刻的絕配」。暫時未知麥當勞與Paramount之後會否再推有關套餐。