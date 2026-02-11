高市早苗民調支持度仍高企　在野黨支持者批領袖缺魅力

日本眾議院選舉結束，執政自民黨取得前所未有的大勝。日本《讀賣新聞》以及共同社分別在選後進行民意調查，其中《讀賣新聞》的調查高市內閣支持度仍有67%，比上月下跌2個百分點，而共同社民調，支持度則上升4個百分點至67.3%。高市早苗今日（11日）在社交平台就建國紀念日發言表示，要傳承日本的民族特性。 《讀賣新聞》在周一至周二（9至10日）進行選舉後的即時民調，當中高市內閣的支持度比上月的調查下跌2個百分點，至67%。而執政自民黨的支持度由上月的35%，急增至40%，其餘在野黨派，大敗的中道改革聯盟仍有7%，比上月調查上升2個百分點。對於自民黨選舉大勝的原因，在9個的選項中，最多人認為是「對高市早苗的政治立場有期待」佔81%，至於第2的選擇是「在野黨領袖缺乏魅力」，有64%。其餘包括「在野黨選舉準備不足」、「高市內閣經濟政策受到歡迎」亦分別有59%及58%的認同。

受訪者主要期待高市立場 當中自認為在野黨支持者的受訪者，有64%都認同「在野黨領袖缺乏魅力」，而認為高市立場期待更有73%，報道認為，在野黨支持者普遍認為，在野黨無法提出有效議題來應對高市早苗提出的信任議題。而調查中，有55%的受訪者表示滿意選舉結果。當中18至39歲年齡層有63%表示滿意。 至於共同社在選舉後進行的民調，支持高市內閣受訪者達67.3%，比上周五及六（6及7日）進行的的調查上升4.0個百分點，而不支持的比率更只有23.9%。對於執政聯盟取得多過三分之二的議席，有56.3%受訪者覺得「很好」，而「不好」只有38.2%。對於高市早苗提出的暫停2年食品消費稅，有50.9%受訪者表示支持，不過反對亦有44.9%。

今日是日本建國紀念日假期，高市早苗在社交平台發文表示：「我將努力使日本列島變得強大和繁榮，讓人民對日本的未來充滿信心和希望。我也重申了保護人民生命及工作，並將日本引以為傲的民族特性堅定地傳承給肩負未來的下一代。」高市又提到今年是昭和時代的100年，她表示：「我們將汲取上一代在動盪的昭和時代，累積的智慧和努力，他們克服了戰爭及無數次的災難，奠定現代日本的基礎。我們將『使日本列島強大繁榮』，並引領下一代對日本的未來充滿信心和希望。」

逾八成議員支持修改憲法 共同社在今日又對當選的465名眾議院議員進行調查，當中403人回應了調查，而受訪的議員有81.1%表示支持修訂日本憲法第9條，反對只有9.4%。憲法第9條是指日本不擁有軍事力量，放棄國家發動戰爭的權力等。在執政黨取得三分之二議席之下，他們將可以通過修憲。另外就設立外國間諜法有84.1%受訪者表示支持，反對6.0%，而堅持非核三原則，就有68.7%認為要維持。