研究：腦力訓練有助降低患認知障礙風險 鍛鍊反應速度效果顯著

最新研究指出，鍛鍊反應速度的腦力訓練，有助讓患上認知障礙的風險降低25%。(互聯網)

最新研究指出，鍛鍊反應速度如此簡單的腦力訓練活動，有助讓患上認知障礙的風險降低25%，但也有一些研究人員對如何解讀這項發現，抱持保留態度。

這項研究最早於1990年代末期開始招募參加者。逾2,800名65歲及以上的參加者被隨機分配去接受反應速度、記憶力或推理能力等3種不同的腦力訓練其中之一，或者列入對照組。

參加者首先每星期進行兩次為期1小時的訓練，持續5星期；1年及3年後再接受4次加強訓練。總訓練時數為24小時以下。

研究的共同作者、美國約翰霍普金斯大學教授艾伯特(Marilyn Albert)表示，在5年、10年及20年後的追蹤研究中，反應速度訓練的效果始終遠超其他組別。