研究：腦力訓練有助降低患認知障礙風險 鍛鍊反應速度效果顯著

最新研究指出，鍛鍊反應速度如此簡單的腦力訓練活動，有助讓患上認知障礙的風險降低25%，但也有一些研究人員對如何解讀這項發現，抱持保留態度。
這項研究最早於1990年代末期開始招募參加者。逾2,800名65歲及以上的參加者被隨機分配去接受反應速度、記憶力或推理能力等3種不同的腦力訓練其中之一，或者列入對照組。
參加者首先每星期進行兩次為期1小時的訓練，持續5星期；1年及3年後再接受4次加強訓練。總訓練時數為24小時以下。
研究的共同作者、美國約翰霍普金斯大學教授艾伯特(Marilyn Albert)表示，在5年、10年及20年後的追蹤研究中，反應速度訓練的效果始終遠超其他組別。
訓練反應速度
研究員指出，經過20年後，醫療保險紀錄顯示，曾接受反應速度及加強訓練的參加者，他們患認知障礙的風險降低了25%。另外兩種訓練在統計上則未展現顯著的差異。而反應速度訓練的內容，是在電腦螢幕的不同區域點擊出現的汽車和路標。
為何簡單的腦部訓練已有效?
艾伯特表示，研究員暫未知道反應速度訓練似乎特別有效的原因，但「我們推測這項訓練可能會影響大腦的連結能力」。
然而，未參與研究的科克蘭合作組織(Cochrane Collaboration)研究員理查森(Rachel Richardson)提醒，儘管在統計上成效顯著，但上述訓練的實際效果可能並沒這麼亮眼，部分原因在於其誤差範圍顯示，風險降低程度可能高達41%，也可能只有5%。
專家的另一番見解
倫敦大學學院醫學統計專家勒倫特(Baptiste Leurent)認為，這項研究有「明顯的侷限」，「仍需進一步研究才能判定認知訓練是否能降低患認知障礙的風險」。
根據世衛組織數據，認知障礙影響全球5,700萬人，是第七大死因。
上述研究於《阿茲海默與認知障礙症：轉譯研究及臨床研究》(Alzheimer's and Dementia: Translational Research & Clinical Research)。